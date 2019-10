De Mos ziet Koeman met vuur spelen: ‘Ik gaf het in minuut 32 op Twitter al aan’

Het Nederlands elftal kroop donderdag door het oog van de naald in de wedstrijd tegen Noord-Ierland. Diep in de tweede helft kwam Oranje op achterstand, maar door goals van Memphis Depay en Luuk de Jong werd het EK-kwalificatieduel met 3-1 gewonnen. Aad de Mos vindt dat bondscoach Ronald Koeman met vuur heeft gespeeld door pas laat in de wedstrijd aanvallend te wisselen.

Nederland kwam er in De Kuip moeizaam doorheen tegen het compact spelende Noord-Ierland. “Ik zag een Oranje dat geen openingen kon vinden en in een te laag tempo speelde”, reageert De Mos in gesprek met Voetbal International. “De creativiteit liet de ploeg in de steek. Ik vond het heel lang duren voordat Koeman ingreep. Ryan Babel, Frenkie de Jong en Steven Bergwijn gaven niet thuis. Ook Memphis Depay speelde in bepaalde fases matig.”

Ronald Koeman: 'Had na de 0-1 echt het gevoel dat we zouden verliezen'

Noord-Ierland gaf weinig kansen weg in een wedstrijd waarin Barcelona-middenvelder De Jong zijn stempel niet kon drukken. “Dat heeft te maken met de analyse die tegenstanders van deze ploeg maken”, stelt De Mos. “Je komt dan ook op achterstand. Maar dat hoort bij het voetbal, want je weet dat je ruimtes gaat weggeven.” Dat Matthijs de Ligt en Daley Blind er bij het tegendoelpunt niet helemaal goed uitzagen, rekent De Mos hen niet zwaar aan. “Dat is logisch, gebeurt altijd wel een keer. Als je zo vaak aan de bal bent. Je moet elke keer weer opnieuw beginnen en dan sluipt er een keer een foutje in.”

Na 66 minuten spelen was Donyell Malen de vervanger van Ryan Babel, terwijl Luuk de Jong een klein kwartier voor tijd binnen de lijnen kwam als vervanger van Denzel Dumfries. Het duurde vervolgens niet lang voordat Depay de 1-1 maakte. “Ik vind ze heel laat”, doelt De Mos op de wissels. “Ik had het op minuut 32 op Twitter al aangegeven: dit wordt de wedstrijd van Luuk de Jong. Dus dan voel je de wedstrijd wel aan, maar dan wissel je te laat. Je ziet dat de wedstrijd vroeg om een lange bal, omdat ze er niet doorheen kwamen. Dat had veel eerder kunnen gebeuren. Nu heb je met vuur gespeeld.”

In blessuretijd werkte De Jong de 2-1 binnen en even later bepaalde Depay de eindstand op 3-1. “De koppies zijn niet gaan hangen, dat moet ik ze nageven. Het is geen toeval”, aldus De Mos. “Nederland weet de slechte wedstrijden te winnen. Dat geeft aan dat het elftal stabiel is.”