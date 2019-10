Khalid Boulahrouz verbaasd door twee ‘slapende’ clubs inzake Hakim Ziyech

Ajax vreesde afgelopen zomer voor een leegloop, maar de meeste basisklanten bleven 'gewoon' in Amsterdam. Er was belangstelling uit Spanje voor Hakim Ziyech, die de voorkeur echter gaf aan een langer verblijf bij Ajax. Het verbaast Sjaak Swart en Khalid Boulahrouz dat er maar weinig Europese grootmachten werk maakten van de komst van de 26-jarige aanvaller.

Ziyech werd het meest nadrukkelijk gelinkt aan Sevilla, maar wilde Ajax niet voor die club inruilen. Swart is blij dat de creatieveling nog altijd in de Eredivisie speelt. "Ik snap het ook niet", doelt de clubicoon op het gebrek aan interesse van de topclubs. "Bij Ajax krijgt hij natuurlijk heel veel ballen aangespeeld. Bij Real Madrid krijgt hij lang niet zoveel ballen om wat mee te doen." Khalid Boulahrouz stelt dat de speelstijl van Ziyech 'heel goed' past bij 'een aantal clubs'.

"Wat dat betreft vind ik dat Bayern München en Arsenal echt hebben lopen slapen", stelt de oud-verdediger zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports. "Het is een speler die belangrijk is in de aanval, met zijn passes en creativiteit, maar die ook een enorme werklust heeft. Die werklust was bizar in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur."

Boulahrouz erkent dat Ziyech vanwege zijn risicovolle passing kan grossieren in balverlies. "Maar dat is de speler die hij is en dat moet je niet proberen weg te nemen. Vaak genoeg komen de ballen wel aan en ontstaan er doelpunten of gevaarlijke momenten. Ziyech weet wat hij wil. Hij voelt zich goed en dat gaat hij niet zomaar inruilen voor iets onbekends, zoals Sevilla of AS Roma. Hij verdient goed bij Ajax, krijgt vertrouwen en wordt gewaardeerd. Dat ruil je niet zomaar in."