Tagliafico onthult naam van grootmacht die hem wilde losweken bij Ajax

Atlético Madrid heeft afgelopen zomer een poging ondernomen om Nicolás Tagliafico los te weken bij Ajax, zo bevestigt de Argentijnse vleugelverdediger in gesprek met het Spaanse Cadena COPE. Tagliafico besloot ondanks de belangstelling van los Colchoneros voorlopig in Amsterdam te blijven en noemt dat de ‘meest geschikte optie’.

Na het vertrek van Filipe Luis en Lucas Hernández was Atlético Madrid op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger. Los Colchoneros hadden de pijlen gericht op Tagliafico, die naar verluidt ook begeerd werd door Arsenal en Real Madrid. Nadat Atlético er niet in slaagde om Tagliafico los te weken bij Ajax, versterkten de Madrilenen zich met Renan Lodi. Ook Real Madrid en Arsenal haalden met Ferland Mendy en Kieran Tierney een linksback in huis.

Tagliafico liet al vroeg in de transferwindow weten dat hij niet zou vertrekken bij Ajax. “We hebben besloten om nog een jaar bij Ajax te blijven, omdat het de meest geschikte optie was. Ik wilde de situatie bij Ajax niet opjagen, waardoor ik besloten heb nog een jaar te blijven. We zullen zien wat er volgend jaar gebeurt”, zegt Tagliafico in gesprek met Cadena COPE. De vleugelverdediger, die in januari 2018 werd overgenomen van Independiente, heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022.