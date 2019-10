De Mos deelt twee tienen uit en roemt ‘beste Overmars-aankoop ooit’

Aad de Mos is lovend over de manier waarop Ajax woensdagavond Valencia opzij heeft gezet in de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag won met 0-3 door doelpunten van Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek. De voormalig trainer deelt in zijn beoordelingen voor De Telegraaf lieftst twee keer een tien uit en heeft een negen over voor het spel van Donny van de Beek. “Ajax is een van de zes voornaamste kandidaten om dit jaar de Champions League te winnen”, stelt De Mos.

De Mos beloont het spel van André Onana met een tien. De Kameroense sluitpost hield zijn ploeg meerdere keren op de been. “Het is inmiddels een uitgemaakte zaak dat André Onana een van de beste keepers van de wereld is. Dat laat hij keer op keer zien in de Champions League, maar toonde hij ook bij PSV. Ik kan niets verzinnen wat hij tegen Valencia beter had kunnen doen”, reageert De Mos, die ook een tien uitdeelt aan Ziyech. “Hakim Ziyech deed in het Mestalla alles goed en zijn goal was van wereldklasse. In de praatprogramma's kunnen ze er mee ophouden te zeggen dat hij niet goed genoeg is voor de absolute Europese top. Dat is hij honderd procent wél! Maar of hij ook echt weg moet willen, weet ik niet. Ajax is in mijn ogen Europese top.”

De man van de wedstrijd voor Ajax was niet Hakim Ziyech tegen Valencia

Bekijk hier ons spelersrapport van Ajax tegen Valencia. Lees artikel

Ook over het spel van Van de Beek is De Mos zeer te spreken. De middenvelder bepaalde de eindstand op 0-3. “Donny van de Beek is het radertje in de machine van Ajax die ook – alsof het de normaalste zaak van de wereld is – Juventus en Real Madrid de baas was. Tegen Valencia liet hij zien onmisbaar te zijn voor dit elftal”, zo stelt hij. “Hij is samen met André Onana, Hakim Ziyech en Dusan Tadic ook degene, die Ajax een goede kans geeft om de Champions League te winnen. Als ik het voor het zeggen had bij een Europese topclub, zou ik hem komende zomer razendsnel halen.”

De Mos beoordeelt Sergiño Dest, Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez met een zeven. Joël Veltman, Lisandro Martínez, Promes en Tadic krijgen een acht. “Als je niet je allerbeste wedstrijd speelt, maar toch zó belangrijk bent, zegt dat alles over je rendement. Dusan Tadic is in mijn ogen de beste aankoop ooit van Marc Overmars, omdat hij in het veld een ongelooflijke feeling heeft met Ziyech en vooral Van de Beek. Tadic stond aan de basis van de eerste en de derde treffer. De steekbal bij de 0-3 was van uitzonderlijke klasse.”