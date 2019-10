De man van de wedstrijd voor Ajax was niet Hakim Ziyech tegen Valencia

Ook na twee wedstrijden is Ajax nog foutloos in de groepsfase van de Champions League. Na een 3-0 zege op Lille OSC volgde woensdagavond eenzelfde overwinning op Valencia: 0-3. Hakim Ziyech, Quincy Promes en Donny van de Beek kwamen tot scoren. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Valencia

SPELER CIJFER André Onana 9 Sergiño Dest 7,5 Joël Veltman 7,5 Daley Blind 7 Nicolás Tagliafico 7 Edson Álvarez 6 Donny van de Beek 7 Lisandro Martínez 6,5 Quincy Promes 7 Dusan Tadic 7 Hakim Ziyech 8

André Onana: 9

Als er iemand was die groeide in de wedstrijd, dan was het Onana wel. Begon hij nog met een weifelende ingreep na een voorzet van Dani Parejo, na de gemiste strafschop van diezelfde Parejo werd de Kameroener steeds een grotere bron van frustratie voor Valencia. Hij anticipeerde uitstekend op losse ballen en voorzetten, maar verrichtte bovendien uitstekende reddingen. Hij keerde een schot van Maxi Gómez met de voet, had een katachtige reflex in huis na een door Blind van richting veranderd schot en voorkwam even later een eigen doelpunt van opnieuw Blind. Tijdrekken leverde Onana nog wel een gele kaart op in de tweede helft.

Sergiño Dest: 7,5

Dest was doortastend in de duels aan de rechterflank en riskeerde een kaart, maar was zijn opponenten daardoor meestal wel de baas. Voor en na de rust haalde Dest enkele keren de angel uit gevaar van Valencia met goede tackles. Gonçalo Guedes kwam er maar zelden langs. Dest was zoals altijd met regelmaat te vinden op de helft van Valencia, maar aldaar waren zijn acties lang niet altijd succesvol.

Joël Veltman: 7,5

Hoewel alle lof naar Ziyech ging, speelde Veltman een niet te onderschatten rol voorafgaand aan de 0-1: met zijn pass op Sergiño Dest zette hij vier tegenstanders buitenspel en lanceerde hij de succesvolle tegenaanval van Ajax. Veltman pakte een vroege gele kaart om Guedes af te stoppen en nam daarna onnodig risico door Jaume Costa te blokken in het strafschopgebied. De fans zullen hun hart af en toe hebben vastgehouden, maar uiteindelijk was Veltman goed in de duels en in het wegwerken van ballen uit het strafschopgebied.

Daley Blind: 7

De man in vorm bij Ajax speelde een uitstekende eerste helft. Blind was niet opvallend, maar voerde zijn taken prima uit. Het blokkeren van een schot van Rodrigo na een kleine twintig minuten was een van zijn wezenlijke bijdrages, Na de pauze zorgde hij tweemaal onbedoeld bijna voor een tegengoal, maar Onana lette beide keren goed op. De momenten vielen hem niet echt aan te rekenen, zeker het van richting veranderde schot niet.

Nicolás Tagliafico: 7

Tagliafico, een van de uitblinkers in het eerste duel met Lille OSC, begon scherp door te anticiperen op fouten van Valencia. Een heerlijke poeier en een acrobatische onderschepping vormden voor rust zijn hoogtepunten. Maar Tagliafico liet zich ook enkele keren aftroeven in de duels aan de linkerflank en pakte daardoor ook een gele kaart.

Edson Álvarez: 6

De middenvelder mocht zich heel gelukkig prijzen, toen Dani Parejo op komische wijze faalde vanaf elf meter. Het was immers Álvarez die Gonçalo Guedes liet ontsnappen op het middenveld en een lompe overtreding beging om hem daarna af te stoppen. Het viel op dat Valencia centraal op het middenveld erg veel ruimte kreeg, omdat Álvarez en Martínez ver vooruit gingen. Of dat het waard was is discutabel, maar Álvarez was prima in de passing en onderschepte zelf ook ballen op het middenveld.

Donny van de Beek: 7

Iedereen dacht even aan zijn goal tegen Tottenham Hotspur, toen Van de Beek de bal wéér na een rappe aanval voor de voeten kreeg, oog in oog stond met de doelman, even wachtte en de bal uitstekend binnenschoof. Hij zorgde daarmee voor de beslissing, nadat hij eerder al met het nodige geluk de 0-2 van Promes had ingeleid en ook een goede kans voor Tadic voorbereidde.



Lisandro Martínez: 6,5

De Argentijn was tegen Lille uitstekend in balbezit, maar leek ditmaal met name in de eerste helft te veel tijd nodig te hebben na zijn aannames. Zo resulteerde balverlies van Martínez na een klein halfuur in een van de gevaarlijkste momenten van Valencia: het schot van Rodrigo op de paal. Martínez deed er lang over om terug te keren bij balverlies en werd, samen met Álvarez, geregeld overlopen op het middenrif in het eerste bedrijf. In de tweede helft was dit veel minder een probleem en was Martínez een stuk overtuigender in zijn acties, zowel aan als zonder de bal. Hij beloonde zichzelf in de slotfase bijna met een fraaie goal, maar vond via Jasper Cillessen de paal.

Quincy Promes: 7

Promes werd door Erik ten Hag beloond voor het rendement dat hij de afgelopen weken tentoonspreidde. En de buitenspeler bewees het gelijk van Ten Hag, door Ajax op een 0-2 voorsprong te zetten. Promes vond gedurende de wedstrijd met name Tadic erg makkelijk, al bereidde hij ook een poeier van Tagliafico voor met een heerlijke hakbal. In de tweede helft was zijn bijdrage een stuk beperkter. Vlak voordat hij naar de kant werd gehaald, pakte hij bovendien geel omdat hij te traag het veld verliet.

Dusan Tadic: 7

Tadic liep van flank naar flank en die werklust leidde ertoe dat hij via Van de Beek het doelpunt van Promes kon voorbereiden. De Serviër kreeg na 55 minuten de kans om de wedstrijd min of meer te beslissen, maar was niet zuiver in de afronding. Een kwartiertje later stond hij met een fantastische crosspass op Ziyech, zoals hij er meerdere leverde, aan de basis van een goede mogelijkheid van Van de Beek, terwijl hij de assist gaf bij de 0-3 van de middenvelder. Het was een 'momentenwedstrijd' van Tadic, die echter geen moment door het ijs zakte.

Hakim Ziyech: 8

Hij kapte even naar links, terwijl zijn tegenstanders wachtten op zijn volgende actie. Niemand verwachtte dat Ziyech het plots zelf probeert, maar zijn schot in de achtste minuut was weergaloos en gaf Cillessen het nakijken. Drie minuten voor rust deed hij het doodleuk opnieuw, maar trof hij de lat. Ziyech speelde met veel zelfvertrouwen en had frivole acties in huis. Lang niet alles lukte, maar zijn hoogtepunten zullen de wereld overgaan.