Sarri passeert grote namen bij Juventus; Bosz geeft voorkeur aan Wendell

De Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Bayer Leverkusen gaat dinsdagavond van start met één Nederlander in de basis. Matthijs de Ligt verschijnt namens Juventus aan de aftrap, terwijl Daley Sinkgraven bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz genoegen moet nemen met een reserverol. Verder is opvallend dat Aaron Ramsey en Paulo Dybala bij Juventus zijn gepasseerd. De twee blonken de afgelopen wedstrijden nog uit bij Juventus.

Juventus won zijn drie laatste wedstrijden in de Serie A van respectievelijk Hellas Verona (2-1), Brescia (1-2) en SPAL (2-0). Ramsey en Dybala konden in alle drie de duels rekenen op het vertrouwen van Sarri en behoorden telkens tot de uitblinkers van Juventus. Sarri kiest vanavond echter voor een 4-3-3-systeem, met Blaise Matuidi op het middenveld en Federico Bernardeschi op de flank. Verder is ook Gonzao Higuaín weer basisspeler.

Bij Bayer Leverkusen begint Sinkgraven op de reservebank. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen linksback maakte zaterdag tegen FC Augsburg (0-3 zege) als basisspeler zijn officiële debuut voor Levekusen, maar heeft zijn plek nu weer moeten afstaan aan de Braziliaan Wendell. Verder kiest Bosz in Turijn voor de vertrouwde namen.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo

Opstelling Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, Tah, S.Bender, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Baumgartlinger, Havertz, Alario, Volland