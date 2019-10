De Mos vernietigend over ‘kansloze missie’: ‘Het heeft iets van een sekte’

Anderlecht is uitermate belabberd aan het seizoen begonnen. De Belgische topclub, de werkgever van Philippe Sandler, Michel Vlap en Derrick Luckassen, pakte slechts zes punten uit de eerste negen wedstrijden. Als het aan Aad de Mos ligt, moet Vincent Kompany, die binnengehaald werd als speler/trainer, het veld ruimen.

“Ik zeg het al vanaf dag één: een kansloze missie. Heel dat project Kompany. Een coach bén je niet, dat word je door vlieguren te maken: bij de jeugd, de beloften... Kompany denkt dat hij als coach geboren is en zomaar het genie Guardiola kan imiteren”, zegt De Mos in gesprek met Het Nieuwsblad. De oefenmeester in ruste noemt het een fout van Anderlecht-eigenaar Marc Couke om de ‘revival’ op te hangen aan Kompany. Hij stelt dat iedereen Kompany inmiddels blind moet volgen.

“Het heeft iets van een sekte en dat is niet gezond. Daarom zou ik, met alle respect, afscheid nemen van Kompany”, gaat de analist verder. Kompany speelde tot dusver zes officiële wedstrijden, maar kampt de voorbije tijd met een blessure. “De eerste balaanname is fout, makkelijke kansen worden de nek omgewrongen... Dat zijn basis­beginselen die een coach moet bijbrengen. Als je nu niet ingrijpt, sta je over drie weken misschien laatste. Ik zou ook afscheid nemen van Kompany als speler. Hij heeft die hele club in de ban en is een belemmering.”

Jan Boskamp, zelf in het verleden trainer van Paars-Wit, ziet een andere oplossing en denkt dat Anderlecht in januari de transfermarkt op moet. “Als je wil stijgen, zit er niks anders op. Ik zie een gebrek aan kwaliteit”, zegt Boskamp, die opmerkt dat er teveel druk op de jeugd wordt gelegd bij Anderlecht. “Vooral voorin moet er wat bij: niet één, maar twee of drie aanvallers. En achterin heb je geen deftige rechts- of linksback, dus dat is ook nodig. Dan zwijg ik nog over het centrum van de verdediging, waar Kompany met twee huurlingen speelt. Toch niet normaal voor Anderlecht?”