Garcia de la Vega grijpt in: ‘Ik heb opdracht gegeven tot ontslag’

Mauricio Garcia de la Vega werd afgelopen vrijdag door supporters weggejaagd uit het stadion van Roda JC Kerkrade. De achterban is het zat dat de Mexicaanse investeerder zijn afspraken niet nakomt. Maandag meldde het kantoorpersoneel zich collectief ziek uit onvrede over de samenwerking met de zakenman en op dezelfde dag maakte de club bekend dat het wil breken met Garcia de la Vega. In een uitgebreid interview met De Telegraaf laat hij nu van zich horen.

Garcia de la Vega wilde vrijdagavond in de rust van het duel met De Graafschap het gesprek aangaan met een groep van vijftien supporters. Een grotere groep kwam opdagen en dirigeerde hem op hardhandige wijze het stadion uit. De politie moest eraan te pas komen om hem uit de handen van de Roda-fans te krijgen. “Ik heb onze clubadvocaat opdracht gegeven om onze veiligheidsmanager te ontslaan en het contract op te zeggen met het beveiligingsbedrijf dat werkzaam is in het stadion”, reageert Garcia de la Vega in de krant. “Het was heel beledigend. Ik vroeg een veiligheidsbeambte toen ik het stadion uit werd geduwd in het Engels of hij de politie wilde bellen. En die man antwoordde met 'No hablo Espanol.' (Ik spreek geen Spaans, red.). Ik vond het ook heel vreemd dat niemand van de beveiliging de tegen mij gerichte spandoeken wilde weghalen. Daarover ben ik heel ontevreden.”

Over de fans die hem vrijdagavond uit het stadion zetten spreekt Garcia de la Vega geen kwaad woord. “De supporters van Roda JC zijn slachtoffers, ze zijn hiervoor gebruikt. Ik zal er dan ook bij de KNVB voor pleiten dat de supporters die hierbij betrokken zijn geweest niet worden gestraft. Ik kan heel goed begrijpen dat de supporters zich zorgen maken, want Roda gaat hen aan het hart”, zo legt hij uit. “Roda is hun leven. Maar ik denk dat deze actie een doelbewuste poging is om mij onder druk te zetten. Iemand van binnen de club zit daarachter.”

Uit onvrede over het functioneren van de Mexicaan besloot het kantoorpersoneel zich maandag collectief ziek te melden. Garcia de la Vega laat het er niet bij zitten. “Ik ga samen met mijn advocaat onderzoeken of dit een complot is. Ik denk dat het allemaal verband houdt met elkaar. Het personeel roep ik op om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en geen strijd te voeren in de club”, aldus de beoogde investeerder, die uitlegt waarom hij nog geen euro in de club heeft gestoken. “Ik ben niet het type eigenaar dat binnenkomt en direct geld begint uit te geven. Ik heb van begin af aan gezegd dat ik andere wegen zou kiezen, zoals snijden in de uitgaven. Daar hebben we grote stappen in gemaakt.”

De Mexicaan wijst bovendien naar de regelgeving van de KNVB. Hij zegt pas geld uit te kunnen geven als de voetbalbond hem groen licht heeft gegeven om de club over te nemen. Toch moeten de salarissen van de selectie en het kantoorpersoneel worden betaald. Hij geeft aan dat hij namens de club een lening van 150.000 euro heeft afgesloten, waar hij persoonlijk garant voor staat. “Ook ben ik op zoek gegaan naar sponsoren. Ik heb met het Duitse bedrijf UAC Holding een deal over de naamgeving van het stadion. Dat is een deal van een miljoen euro, waarvoor ze een bankgarantie hebben afgegeven. Hierover heb ik net een brief ontvangen, waarin ze dat bevestigen.”

Vooralsnog heeft Garcia de la Vega geen geld in de club gestoken en kost hij Roda JC alleen maar geld, daar hij hotelkosten, reiskosten en juridische kosten declareert. “Ik ben van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat continu bezig met Roda JC. We hebben namelijk geen algemeen directeur en technisch directeur meer. Ik doe alles zonder salaris te krijgen en het lijkt me volstrekt normaal dat ik mijn onkosten declareer.”