Nieuwe investeerder wacht in coulissen op afloop soap De la Vega

Mocht investeerder Mauricio de la Vega Roda JC Kerkrade op korte termijn verlaten, dan staat volgens oud-speler Ger Senden een nieuwe investeerder klaar om de boel over te nemen in het Parkstad Limburg Stadion. De oud-verdediger wil onder de noemer Roda 2.0 samen met voormalige ploeggenoten en ondernemers de club uit de Keuken Kampioen Divisie de helpende hand bieden.

Senden meldt maandag aan 1Limburg dat het om een jonge investeerder gaat die 'goed bekend is met de club'. “De financiën zijn nog niet rond, maar de investeerder zou bereid zijn om tachtig procent van de aandelen van huidige eigenaar Frits Schrouff over te nemen”, aldus de voormalige rechtsback van Roda JC. De la Vega nam 79 procent van de aandelen over van Schrouff, maar de KNVB moet de overname nog steeds definitief goedkeuren.

De la Vega is niet populair in Roda-kringen, omdat de investeerder uit Mexico ondanks gemaakte beloften nog steeds geen euro in de Limburgse club heeft gestoken. De Mexicaanse zakenman werd vrijdag in de rust van het thuisduel met De Graafschap door woedende Roda-fans naar de uitgang begeleid. De la Vega heeft aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging en de KNVB onderzoekt het wangedrag van een gedeelte van de Roda-aanhang.

De soap rondom De la Vega kreeg maandag een vervolg, toen het kantoorpersoneel van Roda JC in staking ging. De kantoormedewerkers hebben zich collectief ziek gemeld als statement tegen de manier van werken van de investeerder. De la Vega, die zich maandag wel liet zien bij het stadion van Roda JC, heeft nog niet officieel gereageerd op de actie op de burelen van de Limburgers.

