Daley Blind zet vraagtekens bij actie Sergio Padt: ‘Dat gaat wel te ver’

Daley Blind is niet te spreken over het gedrag van FC Groningen-doelman Sergio Padt, die zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ajax ruim de tijd nam bij uittrappen. De centrale verdediger van de Eredivisie-koploper stond niet alleen in zijn kritiek op de sluitpost van de Trots van het Noorden, want ook de overige Ajax-spelers ergerden zich aan het tijdrekken van Padt.

“Ik had het al een aantal keer aangegeven bij de scheidsrechter (Björn Kuipers, red.) gedurende de eerste helft, want toen begon Groningen er al mee”, verklaart Blind maandag tegenover Ajax TV. “Padt deed constant alsof hij wilde opbouwen en nam vervolgens weer extra tijd om hem lang te schieten.” Padt kreeg geen gele kaart voorgehouden, maar Django Warmerdam had minder geluk. De linksback van Groningen ontving een tweede gele kaart omdat hij treuzelde bij een ingooi.

“Volgens mij was er ook nog te zien dat Padt zijn schoen expres uitdeed, dat gaat wel te ver denk ik”, vervolgt Blind. “Ik denk dat er dan ook genoeg waarschuwingen van de scheidsrechter zijn geweest.” Blind snapt wel waarom Warmerdam van het veld werd gestuurd door Kuipers. “Dat is misschien een zware straf, maar ik vind het ook niet slim om te doen als je al geel hebt.”

Ajax komt woensdag opnieuw in actie. In de groepsfase van de Champions League staat het duel met Valencia op het programma en Blind verwacht een zware wedstrijd in het Mestalla. “Ze zijn al jarenlang een subtopper in de Spaanse competitie, dus ik denk dat we onze borst kunnen natmaken en goed voorbereid moeten zijn. Al denk ik dat er tegenwoordig ook weinig ploegen zijn die graag tegen Ajax spelen. Ook wij zullen daar ons eigen spel moeten spelen en uit moeten gaan van onze eigen kracht.” Ajax won twee weken geleden met 3-0 van Lille OSC, terwijl Valencia met 0-1 te sterk was voor Chelsea.