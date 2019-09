Koeman imponeert met ‘heel goed verhaal’: ‘Kans dat hij voor Nederland kiest’

Sergiño Dest moet op korte termijn een keuze maken over zijn interlandloopbaan. De rechtsback van Ajax heeft zijn debuut voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten al gemaakt, maar kan nog altijd voor het Nederlands elftal kiezen omdat zijn interlands met Team USA niet officieel waren. Volgens Valentijn Driessen bestaat de kans dat Dest voor Oranje kiest.

De chef voetbal van De Telegraaf laat vrijdag bij Veronica Inside weten dat bondscoach Ronald Koeman een gesprek achter de rug heeft met de Ajacied. “Volgens zijn management is er nog niets besloten en kwam Koeman met een heel goed verhaal. De kans bestaat dat hij voor Nederland kiest in plaats van Amerika. Een rechtsback kun je er goed bij hebben. Denzel Dumfries steekt natuurlijk niet in een beste vorm. Dest is razendsnel gekomen en als je hem ziet in de Champions League, dan kan hij best mee.”

Eerder deze week meldde de krant al dat Koeman op korte termijn in gesprek zou gaan met Dest. De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter is voornemens om Dest op te roepen voor de komende interland tegen Cuba. Wanneer de verdediger dan in actie komt, kan hij niet meer voor Oranje spelen. Tenzij Dest zelf een beslissing tussen beide voetballanden uitstelt, zal hij deze week een beslissing moeten nemen, zo klinkt het.