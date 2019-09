Huilende Vinícius Júnior en debuterende Rodrygo wijzen Real Madrid de weg

Real Madrid heeft voor de tweede keer in drie dagen tijd een overwinning in LaLiga geboekt. Slechts 72 uur na de zege in en tegen Sevilla (0-1) was het team van Zinédine Zidane ook te sterk voor Osasuna: 2-0. Door de overwinning in het Santiago Bernabéu overnacht Real Madrid als koploper van de Spaanse competitie, met veertien punten uit zes duels. Atlético Madrid heeft één punt minder; Barcelona moet vier punten goedmaken.

Real Madrid slaagde erin om een niet heel briljante eerste helft positief af te sluiten. Het team van Zidane speelde degelijk voetbal en had aan een doelpunt van Vinícius Júnior voldoende om Osasuna van zich af te schudden. Tien minuten voor rust leek de Braziliaan schitterend te scoren, maar de inzet van de aanvaller werd door de punt van de schoen van Raúl Navas van richting veranderd. Vinícius Júnior barstte desondanks in huilen uit: het was voor de aanvaller, die veel kritiek krijgt, pas zijn eerste doelpunt sinds februari dit jaar.

De start van de tweede helft mocht er zijn; na een voorzet van Fran Mérida kwam Marc Cardona een teenlengte tekort om te scoren en Mérida mikte het leer vervolgens zelf over het doel van Alphonse Areola. Tussendoor faalde Luka Jovic oog in oog met Rubén. Na 57 minuten spelen leek de Serviër alsnog op het scorebord te verschijnen, maar na inmenging van de VAR werd duidelijk dat hij buitenspel stond toen Lucas Vázquez de bal gaf.

Zidane gunde Rodrygo twintig minuten voor tijd zijn debuut en dat bleek twee minuten later reeds een gouden wissel. De vervanger van Vinícius Júnior stormde het strafschopgebied vanaf links binnen en krulde het leer heerlijk voorbij Rubén: 2-0. Real Madrid had nog enkele mogelijkheden om via Rodrygo en Vázquez de score verder op te voeren, maar de fans van de Koninklijke moesten genoegen nemen met twee treffers.