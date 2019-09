Italianen drijven spot met De Ligt: ‘Alsof hij bij een concert van Boney M. is’

Matthijs de Ligt beleefde dinsdag een betrekkelijk rustige avond met Juventus op bezoek bij promovendus Brescia, zo concluderen de Italiaanse media na afloop. De Nederlandse centrumverdediger begon in de basis bij la Vecchia Signora en deed uiteindelijk negentig minuten mee in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd. De Ligt werd in het Stadio Mario Rigamonti nauwelijks in de problemen gebracht, maar wist ook niet altijd te overtuigen, vindt onder meer CalcioWeb.

Een van de grootste voetbalwebsites van Italië deelt bij het spelersrapport een onvoldoende uit aan De Ligt: een vijf. De international van het Nederlands elftal is samen met middenvelder Aaron Ramsey (eveneens een vijf) en doelman Wojciech Szczesny de enige speler van Juventus die met een onvoldoende huiswaarts wordt gestuurd door CalcioWeb. "Hij had weinig te doen, maar het is nog altijd niet overtuigend. Bij vlagen danst hij op het veld alsof hij bij een concert van Boney M. is: DADDY COOL", schrijft de scribent enigszins spottend.

De Ligt trof ogenschijnlijk geen blaam bij de openingstreffer van Alfredo Donnarumma na vier minuten voetballen en zag Juventus uiteindelijk zegevieren dankzij een eigen doelpunt van Jhon Chancellor en een fraaie goal van Miralem Pjanic. De voormalig Ajacied ging in de 56ste minuut in het boekje van scheidsrechter Fabrizio Pasqua: na een vrij harde tackle op Dimitri Bisolo kreeg hij een gele kaart getoond. Het betekende voor De Ligt de tweede maal dit Serie A-seizoen dat hij op de bon werd geslingerd, na eerder al een gele prent in de uitwedstrijd van 14 stepember tegen Fiorentina.

Van Calciomercato krijgt De Ligt een nipte voldoende: een zes. "Hij liep de ruimtes van de tegenstander goed dicht en was punctueel in de manier waarop hij anticipeerde", luidt de korte onderbouwing. Datzelfde cijfer krijgt de stopper van de bekende journalist Romeo Agresti van Goal, al laat hij een onderbouwing achterwege. Dat laatste doen ook de Italiaanse tak van FOX Sports en Sport Mediaset: zij beoordelen het optreden van De Ligt met respectievelijk een 6 en een 5,5.

Agresti wijst Paulo Dybala aan als beste Juventus-speler; de Argentijn kon voorin rekenen op een basisplaats door de afwezigheid van de geblesseerde Cristiano Ronaldo. Dybala ging weliswaar niet als assistgever of doelpuntenmaker de boeken in, maar was wel betrokken bij beide treffers van Juventus. Het was immers zijn hoekschop die leidde tot het eigen doelpunt van Chancellor en voordat Pjanic succesvol afdrukte voor de 1-2, was een vrije trap van Dybala in de muur beland.

Tuttosport tot slot komt na afloop niet op de proppen met een spelersrapport, maar constateert in zijn wedstrijdanalyse wel dat de samenhang nog altijd ontbreekt in de verdediging van Juventus. Toch vindt de sportkrant uit Turijn dat er verbetering zichtbaar is. "Dankzij het goede spel van Leonardo Bonucci en de fysieke kracht van De Ligt bleef de schade beperkt. De Ligt groeit met de wedstrijd en Bonucci gaat op dit moment door een erg sterke fase", klinkt het.