Zwak Manchester United verliest van nieuwe nummer vier van Engeland

Manchester United heeft zondagmiddag de tweede competitienederlaag van het seizoen geleden. Het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer speelde een matige wedstrijd op bezoek bij West Ham United en ging uiteindelijk verdiend onderuit: 2-0. United is met acht punten uit zes duels terug te vinden op een teleurstellende achtste plaats, terwijl West Ham met elf punten uit zes duels knap vierde staat.

United trad in Londen aan zonder onder anderen Paul Pogba en Anthony Martial en dat kwam de ploeterende ploeg van Solskjaer niet ten goede. De grootmacht uit Manchester schoot zwak uit de startblokken, maar had aanvankelijk het geluk dat West Ham ook niet in topvorm verkeerde. Toch wisten the Hammers op slag van rust op voorsprong te komen. Andriy Yarmolenko combineerde met Felipe Anderson, waarna de aanvaller uit Oekraïne David de Gea verschalkte met een schot in de verre hoek.

Vlak na de onderbreking was United via Juan Mata dicht bij de gelijkmaker, maar de Spaanse middenvelder kwam uiteindelijk een teenlengte tekort om een voorzet van Andreas Pereira binnen te lopen. West Ham kon ondertussen loeren op de counter en kreeg na ruim een uur voetballen een goede kans op de 0-2. Yarmolenko bediende ditmaal Anderson, maar het krachtige schot van de Braziliaan werd uit het doel gehaald door De Gea.

Daardoor mocht United blijven hopen op een resultaat. Solskjaer bracht Jesse Lingard voor de geblesseerde Marcus Rashford en in de laatste twintig minuten werden ook Fred en toptalent Angel Gomes nog van stal gehaald door de oefenmeester. United stuitte echter enkele malen op de sterk keepende Lukasz Fabianski en werd zes minuten voor tijd uiteindelijk definitief over de knie gelegd door West Ham. Verdediger Aaron Cresswell benutte op schitterende wijze een vrije trap en gooide de wedstrijd zo in het slot.