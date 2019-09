Edson Álvarez negeerde PSV-advies en koos met Ajax voor ‘risico’

Waar Mexicaanse voetballers in het recente verleden vaak voor PSV kozen bij hun komst naar Nederland, heeft Edson Álvarez de keuze voor Ajax gemaakt. De Mexicaanse verdediger annex middenvelder maakte de afgelopen transferperiode de overstap van Club América naar Amsterdam en staat zondag voor zijn eerste ontmoeting met PSV. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat de 21-jarige international in op zijn keuze voor Ajax. “Mijn komst naar Ajax heeft voor Mexico nieuwe deuren geopend”, aldus de aankoop van vijftien miljoen euro.

De 28-voudig Mexicaans international speelde zich vorig seizoen in de kijker bij Ajax, maar had ook aanbiedingen vanuit Engeland. “In Mexico tellen twee clubs: Ajax en PSV”, legt Álvarez uit. “Waarbij PSV veruit de meeste aandacht krijgt. Mexicanen zijn helemaal gek van voetbal en alle spelers in Europa worden op de voet gevold. Toen de interesse vanuit Nederland doorsijpelde, kreeg ik ook veel reacties dat PSV de beste optie voor me zou zijn. Gezien de goede reputatie die de club heeft met Mexicaanse spelers. Maar voor mij voelde het juist goed dat Ajax de club was die concreet was.”

Edson Álvarez was afgelopen dinsdag nog trefzeker namens Ajax tegen Lille OSC

Álvarez raakte onder de indruk van Ajax door de geschiedenis van de club en door de prestaties van de afgelope jaren. “Alle wedstrijden van Ajax in de Champions League hebben in Mexico veel aandacht gehad. Ik heb ze allemaal op televisie gezien. Dat uitgerekend deze club me wilde hebben, gaf me een mooi en overtuigd gevoel”, aldus de eerste Mexicaan in Amsterdamse dienst. “Het is een bepaald risico, als eerste Mexicaan bij een club als Ajax spelen. Maar mocht het slagen, dan worden meer Mexicanen voor de club interessant. Zo werkt dat in het voetbal. Dit avontuur is dus niet alleen belangrijk voor mezelf, maar voor alle Mexicaanse voetballers.”

In aanloop naar zijn transfer naar Ajax won Álvarez advies in bij zijn landgenoten Andrés Guardado, Hirving Lozano en Erick Gutiérrez. “Ze adviseerden me zeker voor mijn kans in Nederland te gaan. Ze waren positief over de competitie, over het leven hier, over Amsterdam. En ze hebben gelijk gekregen. Ik ben hier pas anderhalve maand, maar het voelt al echt als mijn nieuwe thuis”, vertelt hij. Álvarez zegt het goed naar zijn zin te hebben in Nederland. “Amsterdam is geweldig, de mensen zijn vriendelijk, behulpzaam en net als in Mexico voetbalgek. Als ik op straat loop of boodschappen doe, spreken veel mensen me aan over Ajax.”