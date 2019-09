‘Ontslag van Zinédine Zidane gaat Real Madrid megabedrag kosten’

Zinédine Zidane staat hevig onder druk bij Real Madrid. De trainer, die drie keer op rij de Champions League wist te winnen met de Koninklijke en vorig seizoen terugkeerde in Santiago Bernabéu, ging dinsdag met zijn ploeg hard onderuit op bezoek bij Paris Saint-Germain (3-0). Voorzitter Florentino Pérez zou zich inmiddels beraden op zijn opties.

Het ontslag van Zidane zou volgens Sport een dure grap worden voor Real Madrid. De Fransman ligt nog drie jaar vast in de Spaanse hoofdstad en strijkt jaarlijks dertien miljoen euro netto op. Om het contract van de oefenmeester af te kopen, moet Real hem drie volledige jaarsalarissen meegeven. Bruto komt dat uit op een kostenpost voor de club van maar liefst tachtig miljoen euro.

Marca stelt dat José Mourinho momenteel de belangrijkste kandidaat is om Zidane op te volgen. De Portugees was tussen 2010 en 2013 al trainer van Real en zit sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2018 zonder club. Ook Massimiliano Allegri is een serieuze optie voor Real. De trainer werd vorig jaar al benaderd om Julen Lopetegui op te volgen bij Real, maar de Italiaan koos toen om bij Juventus te blijven. Deze zomer moest Allegri vertrekken bij la Vecchia Signora.

Een derde kandidaat is naar verluidt voormalig Real-aanvoerder Raúl, die op dit moment de trainer is van het tweede elftal van de Spaanse grootmacht, Castilla. Ook Zidane was eerst twee seizoenen trainer van Castilla, voordat hij in 2016 de hoofdmacht van Real onder zijn hoede kreeg. Mundo Deportivo noemt de naam van Xabi Alonso, die een goede relatie zou onderhouden met Pérez. Xabi Alonso speelde tussen 2009 en 2014 voor Real en zette in 2017 een punt achter zijn voetballoopbaan. Momenteel is de Spanjaard jeugdtrainer bij Real.