Rick Karsdorp geeft emotioneel interview: ‘Ze moeten mijn gezin met rust laten’

Rick Karsdorp kreeg het donderdagavond na het uitduel van Feyenoord met Rangers FC (1-0 nederlaag) verbaal aan de stok met een deel van de meegereisde aanhang. De rechtsback vertelt na afloop voor de camera van RTL 7 dat hij zelf 'verhaal ging halen' als reactie op tal van vervelende gebeurtenissen.

Karsdorp komt direct na afloop met een opvallend verhaal op de proppen, waarin hij stelt dat onder meer zijn familie lastig wordt gevallen door supporters van Feyenoord. "Ik snap dat de fans na een nederlaag met een groepje afspreken om met twintig of dertig man naar mij te wijzen of hun middelvinger op te steken. Dat is oké, maar dan ga ik wel even verhaal halen. Misschien moet ik dat niet doen, maar ik ben ook een emotionele jongen", vertelt de back.

"Ik krijg zelfs privéberichten. Wat moet ik er eigenlijk nog meer over zeggen? Die jongens zitten zielig achter hun telefoon. Ze kunnen beter een keer naar Feyenoord komen en het dan tegen me zeggen. Niet dat ik dan wat gaan doen, maar ze moeten mijn gezin en familie gewoon met rust laten. Over mij mogen ze alles zeggen, maar dat moeten ze niet doen", vervolgt Karsdorp zichtbaar aangeslagen.

De van AS Roma gehuurde verdediger legt uit dat hij al eerder is lastiggevallen. "In mijn eerste periode bij Feyenoord heb ik het ook al een keer gehad. Ik hoop dat het stopt, want ik ben natuurlijk een jongen die hier al heel lang zit. Ik ben vertrokken naar het buitenland, maar wilde weer heel graag terugkeren. Dat is gebeurd en ik ben blij dat ik dit shirt mag dragen. Ik weet niet of ik het fans mag noemen, maar ze hebben me echt geraakt."