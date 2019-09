‘Hij ging toen ook richting Ajax 1, maar Donyell was zeker niet minder’

Donyell Malen is vooralsnog een van de grote revelaties van het Eredivisie-seizoen en de aanvaller luisterde bijna twee weken geleden ook zijn debuut bij het Nederlands elftal op met een doelpunt tegen Duitsland. De inmiddels twintigjarige aanvaller beleeft zijn grote doorbraak in het shirt van PSV, dat hem twee jaar geleden overnam uit de jeugd van Arsenal. Voor zijn periode in Londen doorliep Malen de jeugdopleiding van Ajax en Jasper van Leeuwen, in die tijd hoofd jeugdscouting in Amsterdam, betreurt het vertrek van de goaltjesdief nog altijd.

Van Leeuwen vertelt in gesprek met Voetbal International dat er bij Ajax eigenlijk weinig twijfels bestonden over de kwaliteiten van Malen. Zijn lengte was echter wel een discussiepunt in de tijd dat hij een jaar of veertien was: “De vraag was op een gegeven moment: blijft hij een 9, of wordt hij een 11? Maar dat Donyell Ajax 1-potentie had, was helder. Zijn kwaliteiten waren overduidelijk”, blikt Van Leeuwen terug.

Malen begon in die tijd echter ook buitenlands interesse te wekken en koos er samen met zaakwaarnemer Mino Raiola uiteindelijk voor om op de interesse van Arsenal in te gaan. “Zij vonden het onduidelijk met wie ze bij Ajax moesten praten. Wim Jonk en ik zijn iets vóór Donyells zestiende verjaardag inhoudelijk met hem gaan praten, Marc Overmars heeft dat opgevolgd met een goede aanbieding.”

“Daar zat misschien wat tijd tussen, maar dat zat hem ook gewoon in agenda’s”, legt Van Leeuwen, die van mening is dat Ajax Malen een duidelijk plan heeft voorgelegd en ook niet te lang nodig heeft gehad om tot een aanbieding te komen, uit. De voormalige jeugdscout vindt het dan ook nog altijd ‘heel jammer’ dat Malen ervoor koos om Ajax te verlaten: “Ik denk dat hij bij Ajax in tegenstelling tot bij Arsenal in heel korte tijd het eerste elftal had kunnen halen. Kasper Dolberg ging toen ook richting het eerste, maar Donyell was zeker niet minder dan hij.”