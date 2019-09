Arsenal wint ondanks dubbelslag Aubameyang en rentree Özil wéér niet

Arsenal is er voor de derde keer op rij niet in geslaagd een overwinning in de Premier League in de wacht te slepen. De ploeg van Unai Emery ging op bezoek bij Watford voortvarend van start en leek na twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang de zege in handen te hebben, maar de thuisploeg kwam in de tweede helft knap terug: 2-2.

Mesut Özil van Arsenal maakte na persoonlijke problemen en een blessure zijn eerste minuten van het seizoen, terwijl Daryl Janmaat bij de opponent twaalf minuten voor tijd binnen de lijnen mocht komen. Na 21 minuten kwam Arsenal op voorsprong. Sead Kolašinac onderschepte de bal op eigen helft, begon aan een rush en bereikte Aubameyang, die knap wegdraaide en hard raak schoot. Elf minuten verdubbelden de Londenaren de voorsprong via een fraaie aanval. Özil stak Ainsley Maitland-Niles prachtig weg, waarna de rechtsback Aubameyang een niet te missen kans gaf: 0-2. De Gabonese spits werd daarmee de eerste speler met vijf Arsenal-doelpunten in de eerste vijf competitiewedstrijden sinds José Antonio Reyes in 2004.

Watford had in de eerste helft meer doelpogingen dan Arsenal, maar slaagde er niet in om dat uit te drukken in de score. Tom Cleverley zag een gevaarlijk schot in de openingsfase gepakt worden door Bernd Leno, terwijl Gerard Deulofeu meerdere keren dreigend was met dribbels. Nicolas Pépé van Arsenal kwam in de blessuretijd van het eerste bedrijf goed weg, nadat de recordaankoop niet bestraft werd voor een vermeende natrapbeweging.

Ook in de tweede helft bleef Watford erin geloven, hetgeen al snel resulteerde in de aansluitingstreffer. Verdediger Sokratis Papastathopoulos blunderde in de opbouw van Arsenal, waarna Cleverley eenvoudig kon afwerken: 1-2. Ismaila Sarr had even later de gelijkmaker op de schoen, maar de spits mikte uit de draai net naast. De 2-2 kwam er tien minuten voor tijd alsnog, nadat Roberto Pereyra een zelf versierde strafschop benutte. Watford ging op zoek naar de genadeklap, maar Deulofeu mikte rakelings naast en Cleverley zag een bijna zeker doelpunt voorkomen worden door een blok van een verdediger. In blessuretijd kreeg Abdoulaye Doucouré nog een enorme kans, maar de middenvelder stuitte op Leno.