Donyell Malen beleeft krankzinnige avond met vijf doelpunten voor PSV

Donyell Malen kan terugkijken op een historische avond. De twintigjarige spits wist zaterdagavond in de thuiswedstrijd van PSV tegen Vitesse namelijk liefst vijf doelpunten te maken en hielp de Eindhovenaren zo aan een zeer ruime en comfortabele overwinning: 5-0. Malen is de eerste PSV'er sinds Lambertus Theunissen in 1964 die vijf doelpunten weet te maken in één Eredivisie-wedstrijd. Het team van trainer Mark van Bommel is door de zege opgeklommen naar een tweede plaats op de ranglijst en heeft nu net als koploper Ajax na vijf competitiewedstrijden dertien punten.

De wedstrijd in het Philips Stadion kende een levendige openingsfase. Mohamed Ihattaren kreeg na drie minuten voetballen namens PSV de eerste kans van de wedstrijd, maar het toptalent zag zijn schot gekeerd worden door Remko Pasveer. Kort erna dwong Oussama Tannane Jeroen Zoet aan de overzijde tot een redding. Vitesse groef zich zeker niet in, maar gestuntel van nota bene PSV-huurling Armando Obispo leidde na ruim een kwartier toch een achterstand in voor de Arnhemmers. Obispo schoof de bal knullig in de voeten bij Bruma, waarna de Portugees Malen bediende. Voor hem was het vervolgens een koud kunstje om de 1-0 op het scorebord te brengen.

Bij PSV ontbrak Érick Gutiérrez vanwege een blessure, maar was Steven Bergwijn wel op tijd fit verklaard. De Oranje-international kampte in de eerste helft een aantal keer met fysieke klachten, maar kon de wedstrijd uiteindelijk gewoon voortzetten. Na de openingstreffer van Malen nam het tempo in de wedstrijd af, maar in het laatste kwartier voor rust draaide PSV de duimschroeven toch nog een keer aan. Ihattaren stuitte eerst op Pasveer en negen minuten voor rust wist Malen de voordelige marge voor PSV met zijn tweede treffer van de avond alsnog te verdubbelen. Hij kopte raak uit een hoekschop van Ihattaren, waardoor PSV bij rust comfortabel leidde met 2-0.

Vrijwel onmiddellijk na de onderbreking volgde ook het derde doelpunt van Malen. Hij benutte met het hoofd een rebound, na fraai voorbereidend werk van Ihattaren. Laatstgenoemde snelde door de as van het veld, waarna zijn schot maar half werd gekeerd door Pasveer. Daardoor kon Malen betrekkelijk eenvoudig scoren. Kort erna had Max Clark wat terug kunnen doen namens Vitesse, maar Rosario voorkwam op de doellijn een doelpunt van de verdediger. Het bleek een van de laatste wapenfeiten van het elftal van trainer Leonid Slutsky, want PSV kwam eigenlijk geen moment meer in gevaar.

Van Bommel haalde na ruim een uur Bergwijn naar de kant ten faveure van Cody Gakpo en even later werd Kostas Mitroglou gebracht voor de uitblinkende Ihattaren. Elf minuten voor tijd mocht Ritsu Doan als vervanger van Bruma zijn officiële debuut voor PSV maken en in het restant van de wedstrijd wist Malen zijn doelpuntentotaal naar vijf te tillen. De spits benutte twee strafschoppen, na een overtreding van Julian Lelieveld en een handsbal van Riechedly Bazoer.