Bondscoach Estland maakt excuses voor overtreding op Frenkie de Jong

Bondscoach Karel Voolaid heeft na afloop van de wedstrijd tussen Estland en Nederland zijn excuses aangeboden bij Ronald Koeman voor een overtreding op Frenkie de Jong. De Oranje-international kreeg in de 54ste minuut een stevige tackle te verwerken van Taijo Teniste. De middenvelder bood na de overtreding al zijn verontschuldigingen aan en werd bestraft met geel.

Direct na afloop van de 0-4 nederlaag tegen het Nederlands elftal zocht Voolaid de Nederlandse bondscoach op. 'Hij verontschuldigde zich voor de overtreding op Frenkie. Ik neem hem en zijn ploeg niets kwalijk, ze werkten hard en speelden niet gemeen”, aldus Koeman tegenover Delfisport. “Ik wilde niet de indruk wekken dat we een onsportieve ploeg zijn. Daarom heb ik mijn excuses aan Ronald aangeboden”, verklaart Voolaid.

In gesprek met FOX Sports ging De Jong nog kort in op de overtreding die hij te verwerken kreeg. “Ik kreeg een aardige schop. Het is aan de scheidsrechter om daar iets aan te doen. Ik weet ook niet of hij er iets aan gedaan heeft, ik heb het niet gezien. Dat risico neem ik soms ook, al moet je zo’n tackle natuurlijk nooit goedpraten.” De Jong kon na de overtreding gewoon verder spelen. Twintig minuten voor tijd zat zijn wedstrijd erop toen Koeman hem wisselde voor Luuk de Jong.