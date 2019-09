‘Manchester City zou een bod van 150 miljoen op hem niet accepteren’

Raheem Sterling behoort volgens oud-voetballer Tony Cascarino tot de vijf beste voetballers ter wereld. De oud-speler van onder meer Chelsea en Olympique Marseille is diep onder de indruk van de aanvaller van Manchester City en vindt hem momenteel beter dan Neymar. Cascarino denkt zelfs dat Sterling in staat is om op een dag de Ballon d’Or te winnen.

Sterling maakte afgelopen zaterdag indruk in de nationale ploeg van Engeland. Met een doelpunt en assist droeg hij bij aan de 4-0 overwinning op Bulgarije in de EK-kwalificatie. Neymar maakte vrijdagnacht zijn rentree en leverde namens Brazilië tegen Colombia (2-2) eveneens een doelpunt en een assist. “Wie heb je liever in je team: Neymar of Sterling? Ik zou voor Sterling gaan”, aldus Cascarino tegen talkSPORT.

De voormalig Iers international vindt Sterling een betere aanvaller dan Neymar. “Zijn statistieken zijn beter en hij speelt in een betere ploeg. Ik heb Neymar dingen zien doen die niemand hem na kan doen. Maar als als je een speler zoekt die goed in een team past en kan scoren als Neymar, dan kom je bij Sterling uit. Ik durf te stellen dat hij bij de vijf beste spelers ter wereld hoort.”

Cascarino denkt dat Sterling op de huidige transfermarkt een fortuin waard is. “Manchester City zou een bod van 150 miljoen pond (166 miljoen euro, red.) niet accepteren. Als hij zichzelf op deze manier blijft ontwikkelen, dan wordt hij vanzelf de beste of op-één-na beste speler ter wereld en kan hij de Ballon d’Or winnen. Als hij met Manchester City de Champions League wint en bijdraagt met veel doelpunten en assists, dan maakt hij een goede kans.”