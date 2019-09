‘Ajax meldde zich opnieuw voor Ritsu Doan na interesse van PSV’

Ritsu Doan verbond zich afgelopen maand tot de zomer van 2024 aan PSV. De club uit Eindhoven en FC Groningen deden geen mededelingen over de transfersom, maar De Telegraaf meldde dat PSV 7,5 miljoen euro plus bonussen betaalt. Het Eindhovens Dagblad verzekert dinsdag dat Ajax hernieuwde belangstelling voor Doan toonde.

Het regionale dagblad schrijft dat Ajax zijn interesse in Doan kenbaar maakte op het moment dat PSV zich al had gemeld. Voormalig PSV-directeur Marcel Brands klaagde in het verleden weleens over een dergelijke handelwijze van de Amsterdammers, die volgens hem ‘ineens’ op dezelfde transferprooien joegen als PSV.

Doan werd bijna een jaar geleden al met Ajax in verband gebracht. Zo was de Japanner op uitnodiging van de Amsterdamse club bij het Champions League-duel met Bayern München. In februari zouden Doan en Kik Pierie, die nadien wél bij Ajax tekende, met een afvaardiging van Ajax hebben gegeten in het Okura Hotel, waar de selectie van Real Madrid verbleef.

Ook kregen Doan en Pierie kaarten voor het duel in de Johan Cruijff ArenA. Pierie bezocht het duel wel, Doan keek vanuit zijn hotelkamer. Ajax zette de interesse in Doan niet door en meldde zich zodoende volgens het regionale dagblad pas bij FC Groningen toen men hoogte kreeg van de intenties van PSV.

Doan, 21 jaar, werd in 2017 op huurbasis en een jaar later voor 2,5 miljoen euro door FC Groningen weggekaapt bij Gamba Osaka. Hij speelde in totaal 66 officiële wedstrijden voor de noorderlingen, waarin hij zestien doelpunten maakte en zeven assists leverde.