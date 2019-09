Jaap Stam houdt kaarten tegen de borst: ‘Ik geef het nog niet toe’

Marcos Senesi lijkt op weg naar Feyenoord, maar trainer Jaap Stam wil zondag voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Willem II nog niet bevestigen dat de Argentijnse verdediger daadwerkelijk een dezer dagen wordt gepresenteerd in De Kuip. Stam hoopt daarnaast nog een spits te kunnen verwelkomen, maar vanwege de naderende komst van Senesi lijkt dat een moeilijke opgave te zijn.

“Ik heb nog geen officieel akkoord vernomen, dus ik geef het nog niet toe”, geeft Stam tegenover FOX Sports zijn mening over de transfersaga rondom Senesi. “Je weet het nooit. Het duurt wel heel lang, dus het moet nu wel een keer afgerond gaan worden.” Volgens het Algemeen Dagblad arriveert de van San Lorenzo afkomstige verdediger zondagavond in Nederland, om maandag zijn contract bij Feyenoord te ondertekenen.

Met de komst van Senesi is een transferbedrag van tussen de vijf en zeven miljoen euro gemoeid, waardoor Feyenoord volgens bovengenoemde krant geen budget meer heeft om een spits aan te trekken. Desondanks blijft Stam hoopvol over een last-minute deal voor een aanvaller. “We zijn nog steeds bezig om ook daar nog iets te kunnen doen. We hebben niet heel veel tijd meer, maar we wachten het af. Er is ook niet heel veel geld, zo reëel moeten we ook zijn. We weten allemaal hoe we ervoor staan in wat we wel en niet kunnen doen. We moeten inventief zijn in die keuzes.” Feyenoord blijft volgens het Algemeen Dagblad hopen op ‘buitenkansjes’, spelers die transfervrij zijn of voor een seizoen gehuurd kunnen worden.

Stam hoopt de momenteel van een knieblessure herstellende Nicolai Jörgensen snel weer op het trainingsveld te kunnen begroeten. “Als hij zich zo blijft voelen als nu, zal het niet zo lang meer gaan duren.” Vleugelaanvaller Luciano Narsingh bekleedt in de tussentijd de spitspositie van Feyenoord, tot tevredenheid van Stam. “Je kijkt binnen de groep wat op dit moment de beste optie is om daar neer te zetten. Ik denk dat Luciano het tot op heden heel aardig heeft ingevuld.”