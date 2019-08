Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Daley Blind aan eind van seizoen weg is’

Erik ten Hag koos in het weerzien met APOEL Nicosia in de Champions League voor Daley Blind in de defensie van Ajax. De roep om Blind een linie te laten zakken, terug naar de positie waar hij vorig seizoen uitblonk, zwol de voorbije weken aan en Ten Hag opteerde woensdagavond voor een middenveld met Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Blind heeft zelf liet na afloop in het midden waar zijn voorkeur naar uitgaat.

“Blind heeft aan het begin van het seizoen een gesprek gehad met Ten Hag”, verzekerde Valentijn Driessen vrijdagavond bij Veronica Inside. “Hij zei: ‘ik wil sowieso op één plaats spelen en mijn voorkeur gaat uit naar het middenveld’. Daar heeft-ie ook een paar keer gestaan. Ten Hag wilde een hoofd op het middenveld, alleen niet tegen APOEL. Toen had hij twee slagers uit Zuid-Amerika er staan. Nu is dat dus gelukt en na afloop zei-ie dat hij hieraan ging vasthouden. Dus Blind blijft achterin.”

“Op het middenveld is-ie niet veel bijzonders, maar achterin is het wel veel beter. Als hij dat van tevoren had geweten, dan had hij deze zomer wellicht toegehapt richting Atlético Madrid. Hij haakte uiteindelijk zelf af, maar ik denk dat hij aan het einde van het seizoen weg is bij Ajax als het zo blijft.” Wilfred Genee vroeg aan Driessen of Blind een toezegging heeft gekregen dat hij op het middenveld mocht spelen. “Daar wordt over gesproken. Dan zegt Ten Hag ‘ik ga met jou beginnen op het middenveld en dan gaan we kijken hoe het loopt’.”

“Nou, dat loopt dus niet. En dan haalt hij Blind terug. In het belang van het team zal hij daar echt wel blijven spelen.” Johan Derksen haakte in en gaf aan dat een speler ooit nooit een positie mag eisen. “Er zijn altijd uitzonderingen, maar daar hoort Daley Blind nou ook weer niet bij.”

Driessen wees erop dat Ajax woensdagavond geen enkele counter tegen kreeg. “Dus voor de organisatie achterin is Daley natuurlijk goed. De spelers wilden dat graag en hebben dat intern ook aangegeven.” Derksen: “Je hebt met Daley een goede opbouw van achteruit. Dat heb je met die slagers uit Zuid-Amerika veel minder. Maar als ze op het middenveld spelen, haal je het hele voetbal uit Ajax.”