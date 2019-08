Dusan Tadic geeft duidelijk signaal: ‘Ja, van mij mag hij daar blijven staan’

Ajax won woensdagavond met 2-0 van APOEL Nicosia, waardoor de Amsterdammers zich melden in de groepsfase van de Champions League. Dusan Tadic, die de tweede treffer voor zijn rekening nam, is na afloop lovend over de prestaties van de ploeg. De aanvoerder is vooral te spreken over de invloed van Daley Blind, die in de verdediging werd geposteerd door Erik ten Hag.

De oefenmeester van Ajaz wilde meer zekerheid achterin en koos voor Blind, die de voorbije wedstrijden als middenvelder acteerde. "Hij is onze Franz Beckenbauer", zegt Tadic over de rol van Blind, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Hij zet alles neer en bij hem begint de opbouw van ons spel. Ja, van mij mag hij daar blijven staan."

In the Zone | Tadic: ‘Het is altijd lastig, want deze ploeg verdedigt met elf man’

Tadic was volgens de krant minder uitgesproken toen de aanvaller werd gevraagd of Edson Álvarez en Lisandro Martinez ook de komende weken samen op het middenveld moeten spelen. "We misten nu met Donny van de Beek ook een belangrijke middenvelder. We hebben veel opties en krijgen nu meer tijd om naar elkaar toe te groeien. Het zijn wel winnaars, onze jongens uit Zuid-Amerika."

"Ik moet ook de KNVB bedanken. Omdat we afgelopen weekeinde niet hoefde te spelen, hebben we een week met dit team op de training kunnen oefenen", aldus Tadic, die wel baalt dat zondag een duel met Sparta Rotterdam wacht. "Weer op kunstgras, net als onze laatste competitiewedstrijd tegen VVV. Veel spelers van ons hadden na die wedstrijd dagen last van pijntjes. Nederland is een rijk land. Stop nu eens met dat kunstgras."