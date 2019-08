Van der Gijp en Advocaat balen van opstelling Ajax: ‘Hij wordt erg onderschat’

Als het aan René van der Gijp en Dick Advocaat had gelegen, zou Quincy Promes een basisplaats hebben gekregen in de wedstrijd tussen Ajax en APOEL Nicosia. Diverse media verwachtten dat Erik ten Hag voor Promes zou kiezen als vervanger van de geblesseerde Donny van de Beek, maar de trainer opteert voor een middenveld met Edson Álvarez, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez. Volgens Advocaat ontbreekt nu een speler die kan 'lopen'.

"Promes is een heel onderschatte speler", zegt de voormalig bondscoach van Oranje in de studio van Veronica. "Het is een jongen die goals kan maken. Hij is een beetje hetzelfde type als Van de Beek. Promes scoorde ieder jaar achttien tot twintig keer in Rusland." Van der Gijp had eveneens gehoopt dat Promes een basisplaats had gekregen. "Dit zou voor hem een uitgelezen mogelijkheid zijn om het tij te keren, qua acceptatie van het publiek. Als hij vandaag twee doelpunten zou maken en een goede wedstrijd zou spelen, dan is het gelijk aan topaankoop."

Het is nog even afwachten hoe de opstelling van Ajax er precies uit komt te zien. Ten Hag geeft voor de wedstrijd aan dat de spelers tijdens het duel van positie kunnen gaan wisselen. "Het hangt ervan af waar de ruimtes liggen. Vorige week had APOEL zich heel erg aangepast aan Ajax en dat verwacht ik vanavond weer", aldus Ten Hag. "Maar we weten niet hoe, dus we zullen erop moeten inspelen. We zullen ons niveau moet halen. Als we goed aan de bal zijn, moet de tegenstander zich aan ons gaan aanpassen."

De keuze voor Daley Blind in de achterhoede was een bewuste, legt Ten Hag uit. Vorige week opereerde Blind nog vanuit het middenrif, samen met Van de Beek en Razvan Marin. "We hebben voetballend vermogen van achteruit nodig. We hadden vorige week eigenlijk een speler te veel op het middenveld, waardoor we voorin een speler tekort kwamen in de veldbezetting. Ons aanvallend spel was daardoor na een halfuur onder de maat."