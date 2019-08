Andy van der Meijde: ‘Het is zonde dat Ajax hem heeft laten gaan’

Het middenveld lijkt bij Ajax vooralsnog het grootste zorgenkindje. Na het vertrek van Frenkie de Jong en Lasse Schöne loopt het spel van de ploeg van Erik ten Hag op het middenrif nog niet vloeiend. De spelersgroep wil dat Daley Blind terugkeert in de defensie, zodat in ieder geval één voetballer op zijn oude positie staat. De voorbije dagen zou er getraind zijn met Lisandro Martinez op het middenveld.

In het weerzien met APOEL Nicosia kan Ten Hag niet beschikken over de geschorste Noussair Mazraoui en de geblesseerde Donny van de Beek. Het is de vraag of Razvan Marin, die veel kritiek heeft gekregen, zal starten. Andy van der Meijde is het vertrouwen in de Roemeens international nog niet kwijt. 'Het is gewoon nog vroeg voor die jongen. We verwachten allemaal ook heel veel van hem door het Ajax van vorig jaar en gaan allemaal rare dingen roepen”, vertelt de oud-voetballer aan Ajax Showtime.

“Laten we het eerst maar rustig afwachten en die jongen het vertrouwen gunnen voordat we hem gaan afschrijven. Dat laatste kan altijd nog. Hij kan ongetwijfeld heel goed voetballen, anders zou Ajax hem niet halen.” Van der Meijde ziet Mazraoui liever als rechtsback dan als middenvelder. “Maar ik moet wel zeggen dat ik gecharmeerd ben van Sergiño Dest. En je hebt Joël Veltman nog, voor hem heb ik respect. Als je zo wordt afgeschreven, dan terugkomt en het in de Champions League doet, dan heb ik daar alleen maar respect voor. Hij heeft ballen.”

Van der Meijde vindt het jammer dat Schöne bij Ajax is vertrokken, zeker nu steeds meer het besef komt dat de Deen nodig wordt gemist. “Ik had ook niet verwacht dat hij weg zou gaan. Hij is zó belangrijk geweest voor Ajax. Hij werd wel traag, maar voetballend kan hij makkelijk mee. En met zijn vrije trappen en corners had je hem gewoon nodig. Met zijn passes en inzicht ook. Zonde dat ze hem hebben laten gaan.”