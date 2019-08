Transfer van Dolberg naar OGC Nice loopt tegen obstakel aan

De overstap van Ajax-aanvaller Kasper Dolberg naar OGC Nice is nog niet rond. Ineos, het energieconglomeraat dat deze week officieel eigenaar werd van de Ligue 1-club, is er volgens presentator Jack van Gelder van Rondo nog niet in geslaagd een bankgarantie te verwerven. Het verzoek van Nice daartoe is afgewezen, aldus Van Gelder.

De presentator stelt dat de transfer 'ongetwijfeld zal doorgaan', maar het is de vraag of dat inderdaad met zekerheid te stellen is. Voordat Matthijs de Ligt vorige maand naar Juventus ging, benadrukte directeur voetbalzaken Marc Overmars het belang van een bankgarantie nog. "Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen", zei Overmars in de aanloop naar de transfer. Uiteindelijk stapte De Ligt voor 75 miljoen euro over naar Juventus.

In het verleden liet Ajax transfers van Mounir El Hamdaoui naar Fiorentina en Christian Chivu naar AS Roma afketsen vanwege het ontbreken van een bankgarantie. Nice is naar verluidt bereid om twintig miljoen euro te betalen voor Dolberg, maar Ajax wil met een bankgarantie het zekere voor het onzekere nemen. Vaak wordt een transfersom niet in één keer, maar in termijnen overgemaakt. Als Nice in de toekomst niet kan of wil voldoen aan de volledige betaling, kan Ajax het bedrag alsnog claimen bij een bank via de bankgarantie.

Het lijkt er zodoende niet op dat Dolberg maandag al wordt gepresenteerd in Nice, zoals Franse media eerder deze week nog meldden. Overigens hebben les Aiglons met de komst van de Britse miljardair Jim Ratcliffe van Ineos een flinke kapitaalinjectie gekregen. Dat biedt Nice de mogelijkheid om zich nadrukkelijk te mengen in de transfermarkt. Naast Dolberg denkt de club aan veel andere mogelijke aanwinsten, onder wie buitenspeler Adam Ounas van Napoli.