Jürgen Klopp kan geluk niet op: ‘Wat een voetballer, ongelooflijk’

De ontmoeting tussen Liverpool en Arsenal was zaterdag de strijd tussen de enige clubs die in de eerste twee speeldagen van het nieuwe Premier League-seizoen nog geen punten hadden laten liggen. Het team van Jürgen Klopp kwam als winnaar uit de strijd: 3-1. Na afloop stond de oefenmeester stil bij de prestaties van Mohamed Salah en Roberto Firmino, die net als Sadio Mané wederom een belangrijke rol vervullen.

Salah verzilverde een strafschop, na een overtreding van David Luiz op zijn persoon, en nam ook de derde treffer voor zijn rekening. Hij liet iedereen zijn hielen zien en bekroonde zijn individuele actie met de 3-0 the Reds. “De strafschop was denk ik overduidelijk. Het tweede doelpunt van Mo was werkelijk ongelooflijk”, was Klopp lovend na het duel op Anfield. “Maar de pedigree van de jongens is sensationeel. De identiteit van Liverpool is intensiteit en dat hebben we laten zien.”

“De backs stonden ver vooruit. Ze deden wat wij wilden en maakten geweldige treffers. Wat we in de voorbije wedstrijden al hebben laten zien, deden we vandaag (zaterdag, red.) langer en nog preciezer. Mensen praten zus of zo over onze defensie, maar vaak heeft het niet met onze laatste linie te maken. Het gaat erom hoe we op bepaalde situaties reageren.” Klopp was lovend over Firmino. “Wat een voetballer, ongelooflijk. Maar ik ben heel blij met de prestatie overall. Ik zag geen enkele voetballer slecht of ondermaats spelen. Fabinho speelde ook sensationeel.”

Lucas Torreira verzorgde in de slotfase de eretreffer voor Arsenal. Een klein smetje op de zege, maar daar wilde Klopp niet al te lang bij stilstaan. “In de laatste tien minuten was het percentage balbezit iets van 53-47. Maar in de eerste tachtig minuten was het volledig anders en controleerden we volledig de wedstrijd. We zijn geen Disneyland. We hoeven niet iedereen elke seconde te vermaken”, benadrukte de Duitser.

Liverpool heeft nu twaalf overwinningen op rij in de Premier League geboekt, de beste reeks in deze competitie. Het is een evenaring van het competitierecord van de Merseyside-club: onder leiding van Kenny Dalglish boekte Liverpool tussen april en oktober 1990 ook twaalf opeenvolgende zeges. Liverpool speelt volgende week zaterdag uit bij Burnley.