‘Samba’ bij Ajax gaat door: ‘We hebben zoveel plezier met elkaar’

David Neres besloot deze zomer ondanks interesse vanuit Spanje en Engeland om zijn contract met Ajax te verlengen tot medio 2022. De Braziliaanse vleugelaanvaller werd gelinkt aan onder meer Atlético Madrid en Manchester United en had bij deze clubs een zeer riant jaarsalaris kunnen opstrijken.

“Maar ik waardeer hoe ik ben behandeld door Ajax, het vertrouwen dat ik heb gekregen”, legt Neres zijn beslissing om bij Ajax te blijven uit aan Het Parool. “Van de directie, van de staf, van mijn medespelers. Ik houd van de club, ik voel me goed in de stad. De samba in Amsterdam gaat door.”

“Veel andere spelers zijn ook gebleven. Dat speelt ook mee”, verwijst Neres naar het aanblijven van onder meer Hakim Ziyech en Dusan Tadic. “We hebben zoveel plezier met elkaar. Als voetbal werk is, kun je niet presteren. Als je kunt lachen met elkaar, kun je ook vechten voor elkaar. Voetbal moet een feest zijn.”

Neres wil wederom de landstitel en TOTO KNVB Beker veroveren met Ajax. “Alleen in de Champions League moeten we het beter doen”, blikt de buitenspeler terug op de halvefinaleplaats van afgelopen seizoen. Om vervolgens met een kwinkslag af te sluiten. “Je vraagt toch wat mijn doel is?”