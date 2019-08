Frenkie de Jong meteen aangepakt: ‘Ik wist dat hij hard zou spelen’

Frenkie de Jong maakte vrijdagavond tegen Athletic Club zijn officiële debuut voor Barcelona, maar zal met weinig plezier terugdenken aan die wedstrijd. De Catalaanse grootmacht maakte een matige indruk tegen de Basken en incasseerde in de slotfase zelfs een prachtige treffer van Aritz Aduriz, waardoor er met 1-0 verloren werd.

De Jong werd in het begin van de wedstrijd meteen hard aangepakt door Raúl García. Voor de van Ajax overgekomen middenvelder kwam deze behandeling niet helemaal als een verrassing: “Ik wist dat hij hard zou spelen en dat was helemaal niet slecht. Ik denk dat hij dat goed doet, hij maakt het veel ploegen lastig en hij heeft dus geen reden om dat te veranderen”, vertelt hij in gesprek met Ziggo Sport.

Barcelona nam vrijdagavond ook afscheid van Philippe Coutinho.

De Oranje-international mocht meteen samen met Sergi Roberto en Carles Aleñá in de basis beginnen, terwijl oudgedienden Ivan Rakitic en Sergio Busquets de start van het duel vanaf de bank moesten aanschouwen: “We speelden natuurlijk de laatste wedstrijd ook zo tegen Napoli, toen hebben we wel goed gespeeld. Vandaag zeker niet. Of het een verrassing was dat we zo begonnen weet ik niet, voor de mensen van buitenaf misschien ook meer dan voor ons.”

Het nieuwe middenveld van Barcelona slaagde er echter niet in om de slag met los Leones te winnen en De Jong spreekt al met al van een ‘slechte dag’ waarop de teleurstelling overheerst: “Athletic zette hoog druk, met veel intensiteit, maar normaal hebben wij de kwaliteiten om daar onderuit te spelen. Alleen vandaag deden wij dat zeker weten niet goed genoeg, we vonden de oplossing niet en waren slordig. We maakten veel verkeerde keuzes en dan kom je terecht in hun spel.”