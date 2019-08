Rick Karsdorp heeft direct basisplaats bij Feyenoord; Leroy Fer ontbreekt

Rick Karsdorp is zondagmiddag basisspeler bij Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De rechtervleugelverdediger werd deze week op huurbasis overgenomen van AS Roma en kan in het Abe Lenstra Stadion direct rekenen op een basisplaats. Leroy Fer ontbreekt in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers en daardoor begint Wouter Burger op het middenveld.

Afgelopen donderdag werd de rechtsbackpositie bij Feyenoord in het Europa League-duel met Dinamo Tbilisi (4-0 overwinning) nog ingevuld door Bart Nieuwkoop. Die haalde het einde van de wedstrijd echter niet en heeft zijn basisplaats nu moeten afstaan aan Karsdorp. Laatstgenoemde trainde pas een paar dagen mee, maar krijgt toch het vertrouwen van trainer Jaap Stam.

Op het middenveld ontbreekt Fer bij Feyenoord. De ervaren middenvelder zit ook niet bij de wedstrijdselectie en krijgt rust, zo liet FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen doorschemeren. Voorin blijft Stam vasthouden aan de variant met Steven Berghuis als valse spits; Sam Larsson en Luis Sinisterra spelen op de flanken.

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Dresevic, Botman, Woudenberg; Bruijn, Faik, Kongolo; Ejuke, Odgaard, Van Bergen

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Tapia, Kokcü, Burger; Sinisterra, Berghuis, Larsson