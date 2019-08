‘Bosz wilde na komst Sinkgraven voor tweede keer zakendoen met Ajax’

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz haalde eerder deze zomer Daley Sinkgraven al op bij Ajax en als het aan de voormalige oefenmeester van de Amsterdammers had gelegen, was het daar niet bij gebleven. Het Parool meldt zaterdag dat ook Kasper Dolberg in de nadrukkelijke belangstelling stond van zijn oude coach.

Dolberg beleefde in het jaar dat Bosz aan het roer stond in de Johan Cruijff ArenA, het seizoen 2016/17, de beste periode uit zijn loopbaan. Mede vanwege blessureleed slaagde is hij er sindsdien nog niet in geslaagd om dat niveau te benaderen en ook in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen heeft de jonge Deen moeite om zich te onderscheiden.

Ajax ziet echter nog altijd zoveel potentie in de spits dat het niet mee wenste te werken aan een vertrek. “Zolang ik bij Ajax ben, is Kasper nooit fit geweest”, zo liet trainer Erik ten Hag onlangs al eens optekenen. De Amsterdammers hebben die Werkself daarom nul op het rekest gegeven voor Dolberg, voor wie het volgens Het Parool dit seizoen echter wel ‘nu of nooit’ is.

De 21-jarige aanvaller weet dat een gretige Klaas-Jan Huntelaar in zijn nek hijgt, terwijl Dusan Tadic vorig seizoen ook goede wedstrijden speelde in de punt van de aanval en er met Lassina Traoré een nog jongere spits staat te trappelen in de coulissen. Dolberg viel afgelopen dinsdag nog met een blessure uit tijdens de Champions League-voorrondewedstrijd tegen PAOK Saloniki, maar de verwachting is dat hij zaterdagavond tegen FC Emmen gewoon van de partij zal zijn.