‘Misschien kwam het voor Ajax wel goed uit dat Dolberg geblesseerd afhaakte’

Wim Kieft vindt dat Ajax een ‘spitsprobleem’ heeft, zo schrijft hij zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. Hij gaat in op de prestaties van Kasper Dolberg, die de afgelopen weken het vertrouwen kreeg van trainer Erik ten Hag in de spitspositie. Volgens Kieft kan de trainer beter kiezen voor Klaas-Jan Huntelaar of Dusan Tadic in de punt van de aanval. “Ten Hag blijft de voorkeur geven aan Kasper Dolberg, maar langzamerhand is diens positie onhoudbaar”, aldus de oud-international.

Dolberg scoorde in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, maar zag zijn naam niet op het scorebord verschijnen tegen Vitesse en viel afgelopen dinsdag in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki al na een half uur geblesseerd uit. “Dolberg is een geboren talent en ik neem aan dat hij op training geweldige dingen laat zien. Als je dat vervolgens keer op keer niet weet waar te maken tijdens wedstrijden, rest slechts één conclusie: hij bezwijkt onder de druk die de spitspositie bij Ajax met zich meebrengt”, stelt Kieft. “Scoren is het enige wat de spits van Ajax moet doen met zoveel goede voetballers om hem heen. Dat lukt Dolberg niet.”

Kieft vraagt zich af waarom de Ajax-trainer het vertrouwen blijft houden in Dolberg. “Volgens Ten Hag omdat hij een betere voetballer is dan Klaas-Jan Huntelaar en een betere afmaker dan Dusan Tadic. Dan maak je een verkeerde afweging als coach”, vindt de oud-spits van onder meer PSV. “Een kromme redenering ook. Als je namelijk kiest voor de beste afmaker in het strafschopgebied, dan hoort Huntelaar in de basis als beste afmaker in de Ajax-selectie. Kies je voor de beste voetballer in de spits, dan hoort Tadic daar te staan. In beide gevallen kies je met Dolberg in feite voor de 'tweede keus'. Misschien kwam het voor Ajax daarom wel goed uit dat Dolberg na een half uur geblesseerd afhaakte in Thessaloniki tegen PAOK.”