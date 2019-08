‘Ajax betaalt negen miljoen en heeft nu honderd procent transferrechten’

Ajax heeft de twintig procent transferrechten van São Paulo inzake David Neres afgekocht, zo meldt het Braziliaanse Goal. Ajax nam de aanvaller in 2017 over en zou destijds twintig procent van de toekomstige transfersom aan de Braziliaanse club hebben beloofd. De Amsterdammers hebben nu naar verluidt bijna negen miljoen euro betaald om dit af te kopen.

São Paulo verkocht Neres in januari 2017 aan Ajax voor twaalf miljoen euro. De Braziliaanse club maakte toen met de Amsterdammers de afspraak dat men twintig procent van de transfersom zou krijgen bij een volgende stap van Neres. Volgens Goal heeft Ajax nu met São Paulo een deal gesloten waardoor deze regeling van tafel is.

De Amsterdammers zouden nu dus honderd procent transferrechten hebben in plaats van tachtig procent. Naast de laatste ontwikkeling omtrent Neres meldt Goal ook dat Ajax aast op Antony, de negentienjarige buitenspeler van São Paulo. De twee clubs zouden onlangs de gesprekken inzake het talent hebben hervat om te kijken of een transfer mogelijk is.

De berichtgeving van Goal komt overeen met het verhaal van Paulo Freitas aan Ajax Showtime. De journalist meldde dat Ajax de interesse in de aanvaller onlangs had geconcretiseerd. Ajax zou ook al een gesprek hebben gehad met Antony om een transfer te bespreken. De buitenspeler wordt getaxeerd op ongeveer dertig miljoen euro.