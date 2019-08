Arne Slot: ‘Die Oekraïners hebben het countervoetbal uitgevonden’

Als enige Nederlandse club wist AZ donderdagavond niet te winnen in de derde voorronde van de Europa League. De Alkmaarders waren op bezoek bij FC Mariupol heer en meester, maar faalden keer op keer in de afronding. Het werd de eerste keer sinds februari 2018 (0-0 tegen VVV-Venlo) dat de Alkmaarders twintig schoten afvuurden zonder te scoren. Ron Vlaar is gefrustreerd, maar ook tevreden over het spel.

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld en veel kansen gecreëerd", vat de verdediger samen in gesprek met De Telegraaf. "We hebben prima voetbal laten zien, maar vergaten alleen te scoren." Trainer Arne Slot merkte dat Mariupol, net als BK Häcken in de vorige voorronde, 'extreem verdedigend' stond opgesteld. "Met zijn allen rond de zestien en dan nog de keeper erbij. Dan weet je dat het aantal kansen dat je creëert waarschijnlijk niet overdreven groot is", zegt Slot via de officiële clubkanalen.

"Maar als ik kijk naar wat we gecreëerd hebben, dan ben ik nog heel tevreden", voegt de oefenmeester eraan toe. "Tegelijkertijd weet je ook: die Oekraïners hebben het countervoetbal uitgevonden. Ze zullen constant loeren op die één à twee momenten die komen. Gelukkig hebben we dat kunnen beperken." Het was voor de trainer teleurstellend dat AZ de ban toch niet wist te breken. "Je weet, dat bleek tegen Häcken en Fortuna Sittard ook: als die eerste er maar in zit, dan breekt het verzet behoorlijk. Dat lukte vandaag niet."

Aanvaller Calvin Stengs is 'zeker niet blij' met het resultaat. "Ik hoorde dat we twintig keer op doel hebben geschoten. Dat is heel veel. Hun keeper pakte ze goed en wij schoten ze vaak tegen hem aan. We hadden er zeker één of twee moeten maken. Dus ja, ik sta hier wel met een teleurgesteld gevoel", geeft hij toe. Toch ziet Stengs de return van volgende week met vertrouwen tegemoet. "We werden af en toe ongeduldig en gefrustreerd. Daarmee speel je Mariupol juist in de kaart. Na rust gingen we daar beter mee om. We gaan dit volgende week rechtzetten. Zeker weten."