‘Feyenoord sluit deal met Liverpool; Dirk Kuyt speelt cruciale rol’

George Johnston gaat zich definitief aansluiten bij Feyenoord, zo meldt Goal woensdag. De centrale verdediger van Liverpool werd eerder op de woensdag al gelinkt aan de Rotterdamse club en volgens het Engelse medium is een transfer helemaal rond. Feyenoord betaalt naar verluidt 300.000 euro voor de twintigjarige stopper.

“Een verrassende, maar erg goede stap voor George Johnston”, zo laat Neil Jones, journalist van Goal, weten op Twitter. Jones geeft aan dat Dirk Kuyt een rol heeft gespeeld in de aanstaande transfer. De oud-spits, eerder actief bij Liverpool, is momenteel de trainer van de Onder-19 van Feyenoord en maakt onderdeel uit van het technisch hart van de Rotterdamse club.

“Johnston is op weg naar Feyenoord nadat Kuyt Liverpool had gebeld voor een aanbeveling. Hij zat in het laatste jaar van zijn contract. Liverpool krijgt een kleine transfersom”, aldus Jones, die dan het bedrag van 300.000 euro noemt. Liverpool gaat ook profiteren van een toekomstige transfer van de Schot, want naar verluidt heeft men een doorverkooppercentage van dertig procent afgedwongen.

Johnston komt uit de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht, maar heeft zijn debuut voor de hoofdmacht nog niet weten te maken. Hij kwam afgelopen seizoen veelvuldig in actie bij de Onder-23 van Liverpool. Johnston komt echter niet in aanmerking voor veel speelminuten bij het eerste, waardoor hij openstond voor een transfer.