‘Kiezen tussen Pogba en Van de Beek is als kiezen tussen een fiets en sofa’

Donny van de Beek staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid, dat tussen de vijftig en zestig miljoen euro zou overhebben voor de middenvelder van Ajax. Trainer Zinédine Zidane ziet naar verluidt echter veel liever Paul Pogba aan zijn selectie worden toegevoegd, terwijl AS niet snapt dat de Koninklijke tussen deze twee middenvelders kiest. Volgens de Spaanse sportkrant is kiezen tussen Pogba en Van de Beek namelijk zoiets als kiezen tussen ‘een fiets en een sofa’.

De door Real begeerde Ajacied was vorig seizoen een van de revelaties in de Champions League. Ajax reikte uiteindelijk tot de halve finale door onder meer Real en Juventus te elimineren. “Van de Beek is een geweldige voetballer, maar een wereld van verschil met Pogba”, schrijft de Spaanse sportkrant dinsdag in een opiniestuk. “Het is als een keuze maken tussen een fiets en een sofa, ze hebben werkelijk niets met elkaar gemeen.”

“Pogba is als een vliegend fort die het hele veld bestrijkt, tackles niet uit de weg gaat, ballen afpakt en doelpunten maakt. Misschien niet de meest sierlijke speler om te zien, maar wel een speler die je graag in je team wil hebben. Van de Beek is anders, ook al is hij net als Pogba een aanvallende middenvelder.” Real is ook meermaals gelinkt aan Christian Eriksen, die zijn aflopende contract bij Tottenham Hotspur niet wil verlengen.

“Onwetende presidenten zijn doorgaans gek op dergelijke spelers”, verwijst de scribent van AS naar de voorkeur van Real-voorzitter Florentino Pérez voor sierlijke voetballers. “Aanvallende middenvelders vallen altijd in de smaak bij mensen die weinig afweten van voetbal. Real beschikt al over een hoop van zulke spelers: Eden Hazard, Isco, James Rodriguez, Brahim Díaz, Rodrygo, Takefusa Kubo en de momenteel geblesseerde Marco Asensio. En dan is er ook nog Martin Ödegaard (verhuurd aan Real Sociedad, red.) die op zijn kans wacht. En nu wordt Van de Beek gezien als een alternatief voor Pogba, wat hij overduidelijk niet is.”