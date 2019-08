Aad de Mos: ‘Een grote aankoop van Ajax, een zeer goede speler’

De traditionele topclubs begonnen afgelopen weekeinde allemaal met puntverlies aan het Eredivisie-seizoen. Ajax speelde gelijk tegen Vitesse (2-2), PSV verspeelde punten op bezoek bij FC Twente (1-1) en Feyenoord kwam niet verder dan een remise tegen Sparta Rotterdam (2-2). Aad de Mos kijkt uit naar komende week, waarin de Nederlandse clubs in Europees verband actief zullen zijn.

“Wie had dat kunnen voorspellen? Al mijn voorspellingen de mist in. Hoe krijg je het voor elkaar dat PSV niet bij FC Twente wint, Ajax niet van Vitesse kan winnen en Feyenoord gelijkspeelt tegen Sparta? Maar ja, het circus gaat door. Ajax speelt dinsdag de wedstrijd van het jaar”, wijst De Mos in een filmpje op Instagram op de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki. “Ik waarschuw Ajax: PAOK is een hele goede ploeg, ze spelen goed voetbal en het zal daar een heksenketel zijn.”

“Mijn advies aan Erik ten Hag: geen Kasper Dolberg, Dusan Tadic centraal zetten. Een enorm pluspunt is dat ik heb genoten van die centrale verdediger, Lisandro Martínez. Een grote aankoop van Ajax, een zeer goede speler. Ze moeten zorgen dat ze gemotiveerd zijn en niet te arrogant”, vervolgt de oefenmeester in ruste. Ook voor PSV, Feyenoord en AZ wachten deze week Europese verplichtingen, in de derde voorronde van de Europa League tegen Haugesund, Dinamo Tbilisi en Mariupol.

“Ze moeten uiteindelijk puntjes gaan pakken, tegen dit soort clubjes. Mijn hoop is gevestigd op deze clubs, maak er wat van”, besluit De Mos. Feyenoord begint aan het tweeluik met Dinamo Tbilisi in eigen huis, terwijl voor AZ en PSV eerst een uitwedstrijd in Oekraïne en Noorwegen op het programma staat.