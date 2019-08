‘Ajax heeft voldoende kwaliteit om vertrek Van de Beek op te vangen’

Donny van de Beek liet volgens Peter Boeve tegen Vitesse zien waarom Real Madrid hem zo graag wil aantrekken. De aanvallende middenvelder van Ajax was in Arnhem trefzeker en scoorde volgens de oud-international op kenmerkende wijze. Wanneer de Oranje-international daadwerkelijk naar het Santiago Bernabéu verkast, denkt Boeve dat Ajax voldoende kwaliteit in de selectie heeft om het gemis van de middenvelder op te vangen.

“Donny ziet waar de ruimtes ontstaan en duikt daar dan in. Bij zijn doelpunt stond hij precies op de goede plek en schoot hij de bal onberispelijk binnen. Dat is een kwaliteit van hem. Op die manier is hij een belangrijke schakel in het spel dat Ajax wil spelen”, aldus Boeve, die tussen 1979 en 1988 voor Ajax speelde, in De Telegraaf. Hij kan zich goed voorstellen dat Van de Beek aan aanbieding van de Koninklijke niet laat schieten. “Wanneer een club als Real Madrid je daadwerkelijk wil hebben, dan ga je. Zo'n kans doet zich immers niet vaak voor.”

Ajax nam al afscheid van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, terwijl met Lasse Schöne een andere belangrijke kracht op het punt staat te vertrekken. De Deen is op weg naar Genoa. Wanneer ook Van de Beek vertrekt is het complete middenveld van vorig seizoen verdwenen. “Wanneer je die kwijtraakt, valt er toch een speler weg met specifieke eigenschappen. Degene die Donny moet vervangen zal in het begin altijd iets minder zijn en nog moeten wennen”, aldus Boeve. “Dat neemt echter niet weg dat Ajax voldoende kwaliteit in de selectie heeft om een eventueel vertrek van Van de Beek op te vangen. De spelers op het middenveld zullen dan alleen wat anders moeten staan.”

Daley Blind stond vorig seizoen nog centraal achterin naast De Ligt en lijkt zich dit seizoen op te kunnen maken voor een rol op het middenveld. "Je ziet aan alles dat hij een leidende speler is, die al veel duels op topniveau in de benen heeft. Hij behoudt de rust in zijn spel, wil altijd naar voren voetballen en gaf zijn passes op de juiste snelheid. Of hij beter tot zijn recht komt als centrale verdediger of als middenvelder? Dat hangt af van de ploeg die Erik ten Hag daaromheen opstelt. Het belangrijkste is dat Blind geen jojo wordt en zich op één positie kan focussen”, besluit Boeve.