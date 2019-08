Sky Italia: Vertrek Lasse Schöne bij Ajax is definitief rond

De transfer van Lasse Schöne naar Genoa is rond, zo verzekert transfermarktexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia. De middenvelder komt over van Ajax en tekent een tweejarig contract, met een optie voor een extra seizoen. Omdat zijn contract in Amsterdam nog een jaar doorliep, ontvangt Ajax een afkoopsom. De hoogte daarvan is nog niet bekend. Het naderende vertrek van de routinier wordt bevestigd door De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Schöne is de langst dienende speler van Ajax: hij kwam in 2012 over van NEC en was sindsdien goed voor 286 wedstrijden in de Eredivisie namens de Amsterdammers. Daarin scoorde Schöne 64 keer. De routinier was zelden onomstreden, maar wist door de jaren heen vaak zijn basisplaats te heroveren en werd mede door die strijdlust een publiekslieveling. Vorig seizoen maakte hij deel uit van het succesvolle middenveld met Frenkie de Jong en Donny van de Beek.

Het seizoen 2018/19 was voor Schöne zijn hoogtepunt in Amsterdamse dienst, met het veroveren van de nationale dubbel en het bereiken van de halve finale van de Champions League. In totaal werd hij driemaal kampioen met Ajax, won hij tweemaal de Johan Cruijff Schaal en een keer de beker.Mocht ook Van de Beek nog vertrekken, dan is Ajax het volledige middenveld van vorig seizoen kwijt. De jeugdexponent wordt sterk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Schöne, in 2014 verkozen tot Speler van het Jaar bij Ajax, verlengde in november zijn contract bij Ajax nog tot medio 2020, met de optie op een seizoen extra in Amsterdam. De 33-jarige Deen kwam voor zijn overstap naar NEC uit voor sc Heerenveen, De Graafschap en NEC. Hij bracht dus zijn gehele profloopbaan door in Nederland en staat nu voor het eerst voor een buitenlandse transfer.