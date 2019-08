‘Real Madrid wil Donny van de Beek, maar het probleem is Zinédine Zidane’

Donny van de Beek is een van de favorieten om nog deze maand het middenveld van Real Madrid te versterken. De middenvelder van Ajax lijkt het plan-B van de Madrileense topclub te zijn indien Paul Pogba van Manchester United daadwerkelijk niet haalbaar is. Juan Ignacio Garía-Ochoa, journalist van Marca, vertelt aan de NOS dat het maar de vraag is of iedereen bij Real achter de komst van de Nederlander staat.

“De club wil Donny, maar het probleem is Zinédine Zidane. Hij is helemaal gek van Paul Pogba”, claimt Garía-Ochoa. “Als Pogba en Van de Beek komen, is Zidane gelukkig. Maar als alleen Van de Beek komt, is Zidane niet heel blij.” De grootste sportkrant van Spanje verzekerde vrijdag dat Van de Beek en Real Madrid overeenstemming hebben bereikt, al werd dat later vanuit Nederland weer tegengesproken.

De forse vraagprijs van Manchester United voor Pogba lijkt een transfer van de Fransman te blokkeren. “De club wil alleen Van de Beek.” Dat erkent ook Garía-Ochoa's collega, Diego Torres van El País. “Real Madrid bestudeert al twee maanden de mogelijkheid om Van de Beek te contracteren, maar dat is meer een politiek besluit dan een sportieve beslissing. Real verkeert in crisis en daarom wil Pérez een aankoop presenteren.”

“Van de Beek is goedkoop en Pérez wil niet te veel geld aan een middenvelder uitgeven.” Garía-Ochoa voorziet frictie tussen Zidane en Real Madrid als alleen de Oranje-international gehaald kan worden. “Het probleem is dus niet Van de Beek, het probleem is Pogba. Als alleen Van de Beek komt, ontstaat er denk ik een probleem tussen Zidane en Real.” Torres vult hem aan: “Pérez is bang dat wanneer hij Van de Beek contracteert, Zidane op de persconferentie van de presentatie zegt dat hij Van de Beek helemaal niet wilde.”

“Zidane zegt al twee weken dat hij niet alleen Van de Beek wil. Zidane wil Pogba. Punt." Garía-Ochoa denkt dat Real Madrid er goed aan doet om de middenvelder van Ajax te halen. “Toni Kroos en Luka Modric spelen al langer dan een jaar niet goed. Zidane heeft ook geen probleem met Donny. Hij vindt hem een geweldige speler. Als hij komt, gaat hij hem zeker opstellen.”