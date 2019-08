Valentijn Driessen: ‘Als ze allebei weggaan bij Ajax, wordt het passen en meten’

Vlak voor de aftrap van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen ziet Valentijn Driessen regerend kampioen Ajax als favoriet voor de landstitel. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf mede door de activiteit op de transfermarkt een stuk verder dan concurrent PSV. Driessen benadrukt echter wel dat enkele basisspelers nog zouden kunnen vertrekken uit Amsterdam.

Vooralsnog blijft de gevreesde leegloop uit: van het succesvolle basiselftal van vorig seizoen zijn alleen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt getransfereerd. "Dat zijn twee heel belangrijke spelers, maar ze hebben ruim 56 miljoen euro uitgegeven en daar goede spelers voor gehaald. Quincy Promes en Lisandro Martínez zijn daar voorbeelden van", stelt Driessen. Hij voegt toe dat er nog problemen kunnen ontstaan op het middenveld, zeker nu Real Madrid serieuze interesse heeft in Donny van de Beek.

"Hij heeft zelf laten weten dat er contact is. Als Real Madrid je wilt hebben, dan wil je daar als speler heen", weet de journalist annex analist. "Ze bieden vaak ook genoeg geld aan een club om de transfer rond te maken. Dan wordt het wel passen en meten voor Erik ten Hag. Lasse Schóne staat ook in de belangstelling van Genoa. Als ze allebei vertrekken, dan is je hele middenveld van vorig seizoen weg. Daar moet je op anticiperen." Driessen beschrijft Van de Beek als iemand met diepgang, die sterk aan de bal is en scorend vermogen heeft.

"Een andere speler met die kwaliteiten heeft Ajax op dit moment niet rondlopen", oordeelt Driessen. "Er gaat nog heel wat veranderen bij Ajax, maar er loopt zoveel kwaliteit rond. Veel meer dan bij PSV, de grote concurrent. Het loopt gewoon niet bij PSV." Hirving Lozano onttrekt zich niet aan de malaise, merkt hij op. "Gelukkig is er nu vrij serieuze belangstelling van Napoli. Het is voor PSV te hopen dat hij vertrekt, al moeten ze dan wel weer vervangers halen. Sam Lammers is ook maandenlang uitgeschakeld. De druk staat er meteen op bij PSV."