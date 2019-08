Janssen schuldbewust na knullige tegengoal: ‘Dit mag me niet gebeuren’

Voor het seizoen goed en wel begonnen is, zit het Europese avontuur van FC Utrecht er alweer op. De Domstedelingen gingen in Bosnië en Herzegovina na verlenging met 2-1 onderuit tegen Zrinjski Mostar. Willem Janssen, die een ongelukkige rol speelde bij het beslissende doelpunt, reageert in gesprek met het Algemeen Dagblad schuldbewust na de vroege uitschakeling.

In de 111e minuut kwam een voorzet op het scheenbeen van Janssen, waarna de bal nog op de lat belandde. Doelman David Jensen kon het leer vervolgens niet onder controle krijgen, waardoor Stanisa Mandic de mogelijkheid kreeg om de beslissende treffer tegen de touwen te werken. “Dat reken ik mezelf zwaar aan”, verzucht Janssen. "Ongelooflijk. Die bal komt voor, ik wil de bal wegwerken en die komt op een of andere manier op mijn scheenbeen. Eerlijk gezegd zag ik hem er al in gaan.”

“Gelukkig komt de bal dan nog op de lat. Maar ja, Dave (doelman David Jensen, red.) doet er daarna nog alles aan, maar die is ook verbijsterd en verbaasd dat de bal er niet in gaat waardoor hij de bal niet meer onder controle krijgt. Dit mag me niet gebeuren”, vervolgt de verdediger annex middenvelder. Utrecht kwam in de eerste helft via Simon Gustafson nog op voorsprong, maar door de 1-1 van Irfan Hadzic draaide het treffen uit op een verlenging. “Ik kan het nog steeds niet bevatten.”

“Je doet veel dingen goed, veel situaties lossen we goed op en eigenlijk kregen zij maar één echte kans. Als je in de tweede helft doorvoetbalt zoals in de eerste helft win je deze wedstrijd gewoon”, concludeert Janssen. Hij zag dat de ‘tactische discipline’ plotseling verdween en dat er teveel ruimtes ontstonden. “Je creëert nog één kans, maar daarna helemaal niks meer. Als je 1-0 voor komt, heb je precies wat je hebben wilt. We hebben de spelers om op de omschakeling te spelen, maar dat hebben we totaal niet gedaan.”