‘Danjuma Groeneveld is voor vijftien miljoen op weg naar Premier League’

Arnaut Danjuma Groeneveld ruilde NEC een jaar geleden voor een miljoen euro in voor Club Brugge en de aanvaller lijkt nu alweer voor een volgende stap te staan. Sky Sports meldt woensdagmiddag namelijk dat Club Brugge ‘vergevorderde onderhandelingen’ voert met Bournemouth over een transfer van de tweevoudig international van het Nederlands elftal.

Danjuma tekende vorig jaar een tot medio 2022 doorlopend contract in België en the Cherries hebben er naar verluidt vijftien miljoen voor over om die verbintenis af te kopen. De linksbuiten maakte een goede indruk in de eerste helft van het afgelopen seizoen, voordat een enkelblessure roet in het eten gooide.

Danjuma miste daardoor tussen eind oktober van het afgelopen jaar en maart van dit jaar een flink aantal wedstrijden, maar kwam alsnog tot zes doelpunten en vier assists namens Club Brugge. De 22-jarige aanvaller speelde voor zijn periode in België bij NEC, dat hem in 2016 oppikte in de jeugd van PSV.

Als Danjuma inderdaad de overstap maakt naar Bournemouth, wordt hij een ploeggenoot van collega-international Nathan Aké. De kans bestaat overigens dat de verdediger nog gaat vertrekken, aangezien hij genoemd wordt bij onder meer Manchester City. Bournemouth versterkte zich deze zomer tot nu toe met Lloyd Kelly, Jake Jones en Philip Billing.