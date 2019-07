Blunder Marcelo leidt nieuwe nederlaag van pover Real Madrid in

Tottenham Hotspur heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Audi Cup. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino had in de Alianz Arena in München tegen Real Madrid genoeg aan een doelpunt van Harry Kane: 1-0. The Spurs spelen in de finale van het oefentoernooi tegen de winnaar van de confrontatie tussen Bayern München en Fenerbahçe.

Bij Real maakten aanwinsten Eden Hazard en Rodrygo hun opwachting in de basis, terwijl aankoop Tanguy Ndombele bij the Spurs in de startopstelling verscheen. De Engelsen begonnen sterk aan de wedstrijd en kregen vanaf het begin goede kansen. Een volley van Erik Lamela werd knap gekeerd door Keylor Navas, net als een gevaarlijk afstandsschot van Ndombele, dat via de doelman tegen de lat kwam.

Niet lang daarna was het alsnog raak voor Tottenham. Een terugspeelbal van Marcelo werd onderschept door Kane, die Navas vervolgens eenvoudig passeerde. Karim Benzema had in de 27ste minuut de gelijkmaker op de voet, maar de Fransman mikte na een voorzet van Luka Modric net naast. Vlak voor rust was Benzema opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal schoot de Real-spits met links net over.

Tottenham voerde in de rust maar liefst negen wissels door, maar bleef de betere ploeg. Een poging van afstand van Heung-Min Son werd knap gekeerd door Navas, terwijl ook een volley van Dele Alli de goalie niet kon verrassen. Real kwam in de slotfase beter in de wedstrijd en dacht met Rodrygo de gelijkmaker te maken, maar de Braziliaan scoorde vanuit buitenspelpositie. Troy Parrott raakte aan de andere kant de paal.