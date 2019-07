Klopp: ‘Het was pas erg geweest als we met 4-0 of 5-0 hadden gewonnen’

Liverpool heeft nog minder dan een week tot het seizoen officieel wordt geopend met de wedstrijd om de Community Shield tegen Manchester City. The Reds kenden tot dusver geen al te gelukkige voorbereiding, daar de laatste vier oefenwedstrijden niet gewonnen werden. Liverpool-manager Jürgen Klopp maakt zich desondanks geen zorgen over zijn ploeg.

“Het is raar om zes spelers te missen. Dat je tijdens de voorbereiding spelers verliest, daar zijn we aan gewend. Dat gebeurt continu. Maar dat ze er niet vanaf het begin niet bij zijn en enkele dagen voor de start voor het seizoen pas arriveren, is niet cool. Zo is de situatie nu eenmaal en we zullen iedereen zo goed mogelijk voorbereiden”, zo tekent Goal op uit de mond van Klopp. Door de Afrika Cup en de Copa América sluiten onder meer Mohamed Salah, Alisson, Sadio Mané en Roberto Firmino pas een stuk later aan bij Liverpool.

“We moeten vechten voor een goede start van het seizoen. Het voordeel is dat als tegenstanders ons nu analyseren, zullen denken dat het easy job wordt. Maar we zullen er volgende week anders voorstaan”, vervolgt de Duitse oefenmeester. Liverpool oefende tijdens de voorbereiding tegen achtereenvolgens Tranmere Rovers (0-6 zege), Bradford City (1-3 zege), Borussia Dortmund (2-3 nederlaag), Sevilla (1-2 nederlaag), Sporting Portugal (2-2) en Napoli (0-3 nederlaag). “Het was pas erg geweest als we deze wedstrijden met 4-0 of 5-0 hadden gewonnen.”

“Dan waren de verwachtingen torenhoog geweest, waardoor we sneller in de problemen hadden kunnen komen. Ik wist van tevoren al dat het extreem lastig zou worden. We moeten ons zien aan te passen aan een aantal dingen en moeten een specifieke spirit zien te creëren, daar hebben we nog een week voor. Deze week is voor het eerst pas weer de selectie van de Champions League-finale voor 99 procent compleet. Alleen Sadio mist nog, dus dit is het moment waar we echt beginnen met voorbereiden”, besluit Klopp zijn verhaal.