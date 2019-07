‘Hij is een van de beste spelers ter wereld, dus hij wordt niet verhuurd’

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de nabije toekomst van Gareth Bale. De Welshe aanvaller komt bij Real Madrid niet in de plannen voor van trainer Zinédine Zidane en mag in principe vertrekken. Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett verzekert in gesprek met Sky Sports echter dat Bale niet op huurbasis zal vertrekken.

“Er zal geen noodoplossing komen om hem bij Real Madrid te laten vertrekken. Gareth is een van de beste spelers ter wereld, dus ik garandeer dat hij niet verhuurd zal worden”, benadrukt Barnett. Het contract van Bale loopt nog tot medio 2022 en hij strijkt bij de Koninklijke een slordige 600.000 euro per week op. De dertigjarige aanvaller is niet van plan om voor een flinke salarisverlaging een transfer te maken.

Jiangsu Suning en Beijing Guoan zouden bereid zijn om het jaarsalaris van 31,2 miljoen euro over te nemen, waarmee Bale de bestbetaalde speler van China zou kunnen worden. De transferwindow in China is echter nog acht dagen open, waardoor er haast geboden is bij een eventuele transfer van de Welshman naar het Verre Oosten. “Gareth is een speler van Real Madrid en voorlopig blijft dat zo. Als er iets voorbij komt dat bij hem past, kunnen dingen binnen een dag of een week veranderen.”

“Hij zou net zo goed de komende drie jaar speler van Real Madrid kunnen zijn, tot zijn contract hier afloopt”, aldus Barnett. Bale bleef zaterdagnacht op de bank in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Bayern München op de International Champions Cup. Trainer Zinédine Zidane zei na afloop dat de club aan zijn vertrek werkt. “Ik heb persoonlijk niets tegen hem, maar er komt een tijd waarop je beslissingen moet nemen.”