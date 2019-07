Cillessen: ‘Toen ik bij Barcelona begon, was hij nog niet zo goed’

Jasper Cillessen maakte onlangs voor 35 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Valencia en debuteerde zaterdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Monaco (1-0 nederlaag) met een korte invalbeurt voor zijn nieuwe club. De dertigjarige doelman is een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar moest in het Camp Nou Marc-André ter Stegen voor zich dulden. Cillessen wil bij Valencia weer wekelijks aan spelen toekomen.

De miljoenenaankoop legt aan Marca uit waarom hij voortaan in Valencia actief is. "Ik wil weer regelmatig spelen en Valencia is natuurlijk een club met een geweldige historie. Het is een geweldig elftal, waardoor het voor mij een fantastische optie was. Daarom ben ik hier, ik wil in deze fase van mijn loopbaan elke wedstrijd spelen. Bij Valencia kan ik dat doel bereiken."

Cillessen kwam in drie seizoenen bij Barcelona tot 32 wedstrijden. De sluitpost kon de concurrentiestrijd met Ter Stegen niet winnen, waardoor een tussentijdse transfer de meest logische keuze is. "Toen ik bij Barcelona begon, was Ter Stegen nog niet zo goed. Drie jaar later is hij een van de beste keepers ter wereld. We hebben elkaar absoluut beter gemaakt, maar het was tijd om te vertrekken."

Cillessen houdt geen slecht gevoel over aan zijn periode bij de Spaanse kampioen. "Ik wil gewoon spelen, daarom ben ik vertrokken. De overgang naar Valencia voelt niet als een stap terug. De keuze tussen op de bank zitten bij Barcelona en wekelijks spelen bij Valencia is snel gemaakt. Dat is een makkelijke keuze en zeker geen stap terug", aldus de Nederlandse doelman, die los Che als een topclub ziet. "Ze hebben de Copa del Rey gewonnen en gaan de Champions League in. Dit is een club van topklasse.”